وطن النهار

احتفلت محافظات الكويت الست أمس الثلاثاء بمراسم رفع العلم إيذانا بانطلاق أعياد البلاد الوطنية التي تتزامن هذا العام مع مرور 13 عاما على تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد. وسادت هذه الاحتفالية أجواء وطنية خالصة إذ تصادف أيضا مرور 58 عاما على ذكرى الاستقلال و28 عاما على تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم. وفي هذا الصدد رفع محافظ (حولي) الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف أسمى آيات التهاني إلى مقام سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي. وقال النواف في كلمة عقب مراسم رفع العلم إن هذه المناسبة الوطنية مدعاة إلى الفخر والاعتزاز بما سطره أبناء الكويت الذين سجلوا بأحرف من نور مبادئ وطنية نسترشد بها حب الوطن الذي دفعهم نحو آفاق واسعة ازدهرت بها جوانب المجتمع الكويتي.

وأوضح أن الكويت تستكمل مسيرة التطور والإنجازات من خلال تطلعات القيادة الرشيدة وبأفكار شبابها إلى وضع استراتيجية رؤية الكويت الجديدة 2035 التي تقوم على ترسيخ القيم الاجتماعية والحفاظ على الهوية الكويتية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة واقتصاد مستدام تتعدد فيه مصادر الدخل الوطني بما يحقق مصالح الوطن ومستقبل مزدهر لأبنائنا فلنسهم جميعا في تحقيق هذه الرؤية.

وابتهل المحافظ إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين. من جانبه، قال محافظ «الفروانية» الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي عقب احتفال المحافظة بمراسم رفع العلم إنه ومع حلول الذكرى الـ 13 لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم نستذكر النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها البلاد تحت قيادة سموه والتي ترتكز على مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة. وأضاف أن قيادة سمو الأمير تعد نبراسا ينير لنا طريق العمل والإنجاز لخدمة هذا الوطن العزيز مبينا أن سموه تمكن خلال سنوات حكمه من غرس قيم حب العمل الخيري والإنساني في وجدان الشعب استرشادا بمساهمات سموه السخية في مجال العمل الإنساني في شتى بقاع الأرض. وتقدم الحمود بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو بهذه المناسبة مثمنا عاليا مسيرة العطاء الحافلة بالإنجازات داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ سموه والكويت وشعبها الوفي من كل مكروه.

من جهته، قال محافظ (العاصمة) الفريق متقاعد ثابت المهنا في كلمة مماثلة عقب احتفال المحافظة بهذه المناسبة العطرة إننا نحتفل اليوم بالأعياد الوطنية ونستحضر أمام أعيننا الإنجازات العظيمة التي حققتها الكويت في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات محليا ودوليا بقيادة سمو أمير البلاد.

وأوضح أن مناسبة رفع العلم تبعث على الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الشعب الكويتي وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة كما تجسد كبرياء الوطن وكرامته.

وأضاف المهنا أن الاحتفال بمناسبة الأعياد الوطنية يعكس تاريخ الوطن وحاضره وآمال وتطلعات شعبه الوفي لقيادته الحكيمة التي استطاعت أن تعبر ببلدنا إلى بر الأمان. بدوره، قال محافظ (الجهراء) الفريق متقاعد فهد الأمير في كلمة مماثلة عقب رفعه علم البلاد فوق القصر الأحمر إن هذه المناسبة الوطنية العطرة تدعو إلى التمسك بوحدة المجتمع بغية رقي الوطن ورفعة شأنه. وأضاف أن العلم المرفوع يذكرنا بشهداء الكويت الذين سقطوا دفاعا عن الوطن ليظل علمها عاليا كما يعبر عن الانتماء إلى هذه الأرض الطيبة والالتفاف حول قيادتها الحكيمة التي عبرت بنا إلى بر الأمان.

إلى ذلك تقدم محافظ (مبارك الكبير) الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب إلى سمو أمير البلاد بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول أعياد البلاد الوطنية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يمن عليه بموفور الصحة والعافية. وأعرب الرجيب في تصريح صحافي أدلى به عقب إقامة المحافظة مراسم رفع العلم عن خالص أمنياته بأن تدوم نعمة الأمن والأمان على الكويت وشعبها الوفي الذي قاوم الاحتلال لعودة أرضه وازدهارها ورفع اسمها عاليا تحت قيادة سمو أمير البلاد. وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض رسومات أطفال مدارس المحافظة فضلا عن تقديم رقصة العرضة وعروض غنائية أداها طلاب وطالبات الكشافة المدرسية. من جانبه، قام محافظ (الأحمدي) الشيخ فواز الخالد برفع علم البلاد بحضور مختاري المناطق ووجهاء المحافظة وقيادات القطاعات الأمنية والحكومية والادارية والخدمية وقيادات الشركات النفطية وأهالي المحافظة إيذانا ببدء فعاليات الاحتفالات الوطنية. وأعرب الخالد في كلمة ألقاها عقب مراسم رفع العلم عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى أهالي المحافظة داعيا المولى عز وجل أن يعيد الأعياد الوطنية عاما بعد عام وقد تحققت الآمال. وقال «ما أسعدنا ونسائم أعياد الوطن تهل علينا لتبعث الفرحة في نفوسنا وخواطرنا وترسم الابتسامة على وجوهنا وتذكرنا بالتاريخ المشرف للأباء والأجداد وعملهم المخلص والجاد وتضحياتهم بالغالي والنفيس لكي تبقى راية الكويت العزيزة ترفرف في علياء المجد». وتابع مضيفا: «ما جعلنا اليوم نرفع رؤوسنا ونفخر بالمكانة الرفيعة والمنزلة المرموقة لكويتنا الغالية مركز العمل الانساني ولسمو الأمير قائد الانسانية سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يبقيها واحة استقرار ورخاء وأمن وأمان ويظل علمها مرفوعا عبر الازمان».وبعد انتهاء المراسم قدم أشبال وزهرات منطقة الأحمدي التعليمية الأوبريت الوطني (تراثنا منبع حاضرنا) ثم افتتح المحافظ معرض التراث الكويتي (اكسبو 965).

