وطن النهار

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة ان من أهم الواجبات العربية التصدي للمشكلات القديمة والمستجدة التي شهدتها وتشهدها المنطقة، لاسيما ما شهدته دول ما سُمِّي بـ «الربيع العربي» من احداث وكوارث ادت الى تعميق الاضطرابات وتصاعد الفوضى.

وقال في كلمة القاها في المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان: «قضايا الحاضر ومشكلاته في العالم العربي الرؤية والمخارج». ان هذه الحالة حملت معها تداعيات خطيرة وهائلة ليس على دول الربيع العربي فقط، بل وعلى المنطقة العربية ككل وعلى العالم. فلقد تعاظمت بنتيجة ذلك كله حال التشرذم والخلافات العربية، والتي فاقمت مشكلة تحول منطقة المشرق العربي إلى منطقة من الضغط المنخفض. لافتا الى انها تتجاور مع ثلاث دول إقليمية من ذوات الضغط المرتفع، وهي إسرائيل العدوة وإيران وتركيا التي بيننا وبينهما خصومة لوجود مشكلات كثيرة معهما هذا مع ضرورة إدراك الفروقات، في طبيعة الخصومة وحدتها، بشأن المشكلات الكثيرة بين دول منطقتنا العربية وكل من هاتين الدولتين المجاورتين.

وقال : لقد أدى ذلك كلّه إلى تعميق حالة الخلل في التوازن الاستراتيجي في منطقة المشرق العربي. كما أدّى أيضاً إلى إدخال المنطقة العربية في خضم مرحلة تتسم بالكثير من الغموض والضبابية وانعدام اليقين يخالطها مجموعة من المتغيرات والعوامل والكوابح والانسدادات والاستعصاءات السياسية والأمنية والدينية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمتداخلة. ولقد أسهم ذلك كله في تعميق مشكلات العالم العربي الذي أصبح يعاني من تصدّعٍ في بنية الدولة الوطنية، وما يحمله ذلك من انتشار للفوضى، ويستدعيه من مخاطر على الاستقرار وعلى الوحدة الداخلية، وما يتسبب به لبعض الدول العربية من غياب تدريجي خطير لمفهوم السيادة والقرار المستقل وهو من دواعي ضعف وضمور السلطة المركزية.

وتابع السنيورة كلامه قائلا: عندما نتحدث عن قضايا الحاضر، فذلك لا يعني أنها كلها مشكلاتٌ مستجدة، فقد يكون بعضٌ منها مستمراً منذ عدة عقود، مثل القضية الفلسطينية التي تبقى قضية العرب الأولى. وربما يكون نتيجةً للافتقاد وليس للوجود، مثل قضية الفراغ أو الخلل في التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية. ولا شكّ أنّ هذه المشكلات الحاضرة، سواءً أكانت قديمةً أو جديدة، قد أصبحت في المحصلة ناجمةً عن ثلاثة أمور رئيسة: تصدع نظام الدولة الوطنية في العالم العربي والفشل في معالجة مشكلاتها الداخلية، وتراجع فعالية المؤسسات العربية الجامعة، والتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية في أمن الدول العربية وأراضيها.

وأضاف: لقد كنا ومازلنا نشكو من عدو إسرائيلي يبتلع الأرض ويشرّد الإنسان ويعبث بالأمن ويبث الفتن ويشن الحروب في منطقتنا العربية. وإلى ذلك أصبحنا أيضاً نشكو من خصومةٍ مستعرة مع إيران، التي تجنِّد ميليشياتٍ من أهل تلك البلدان للعمل لصالحها منتهكةً سيادة تلك البلدان.

