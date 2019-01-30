وطن النهار

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم أن صفقة القرن خاسرة للعرب، مشيراً إلى أن العرب يمتلكون مبادرة عربية مجمع عليها تضمن حق الفلسطينيين.

وقال بن جاسم في تصريح صحافي على هامش اجتماع مجلس العلاقات العربية الدولية امس إن المبادرة العربية تقوم على أسس واضحة بأن الحقوق يجب أن تحترم وتعاد مقابل علاقات كاملة مع إسرائيل، مؤكدا انه ليس ضد وجود علاقات مع إسرائيل «وأن يسود السلام بينها وبين العرب وبالذات الفلسطينيين».

واوضح انه يجب أن يكون هناك شروط للطرفين إعادة الحق الفلسطيني كاملاً ولا يكون مجرد صفقة «لا نعلم إلى الآن ماهو المراد منها، لكن بوادرها ليست متوازنة لأنها لا تعطي الحقوق لأصحاب الحق».

وقال بن جاسم: نحن نلتزم بالقرارات ويجب أن يكون هناك حل الدولتين دولة إسرائيل يقابلها دولة للفلسطينيين.

وحول مجلس العلاقات اكد أن هذا المجلس رديف جيد للأفكار والمساعدة على رؤية ماهو مطلوب عمله، أو ماهي المشاكل المطلوب التطرق اليها في العالم العربي وشيء جيد للمساندة في الرؤية والافكار في قضايا مهمة مثل القضية الفلسطينية والخلافات العربية، مشيراً إلى أنه تم تداول الموضوع الفلسطيني في جدول الأعمال، ولم يتم تداول موضوع الخلاف الخليجي وأعتقد أنه لن يتم طرحه. وتابع «إذا كنا نريد صفقة جيدة فهناك مبادرة عربية صدرت وأيدت من العالم العربي تقوم على أسس واضحة بأن الحقوق يجب أن تحترم وتعاد مقابل علاقات كاملة مع إسرائيل، لافتا إلى أنه ليس ضد وجود علاقات طبيعية مع إسرائيل وأنه يجب ان يسود السلام بينها وبين العرب وبالذات الفلسطينيين وذلك وفق شروط معينة تضمن للطرفين إعادة الحق الفلسطيني كاملاً «ولا يكون مجرد صفقة لا نعلم إلى الآن ماهو المراد منها لكن بوادرها ليست متوازنة لأنها لا تعطي الحقوق لأصحاب الحق». وقال بن جاسم أنه يجب أن نلتزم بالقرارات الدولية وأن يكون هناك حل الدولتين دولة إسرائيل يقابلها دولة للفلسطينيين.

