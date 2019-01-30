وطن النهار

قال مركز الرعاية التلطيفية التابع لوزارة الصحة الكويتية أمس ان عدد حالات مرضى السرطان التي استقبلتها العيادات الخارجية للمركز وصلت إلى 1308 حالات في عام 2018 بزيادة بلغت 62 في المئة مقارنة مع 811 حالة في 2017.

وأضاف رئيس قسم الطب التلطيفي بالمركز الدكتور عبدالرحمن الكندري في كلمة له في مؤتمر صحافي عقد بمناسبة اعلان انطلاق الحملة التوعوية للرعاية التلطيفية المقررة في 3 فبراير المقبل ان تلك الزيادة تتضمن حالات جديدة مصابة بالسرطان واخرى مترددة على العيادات الخارجية للمركز.

وأكد الكندري اهتمام المركز باجراء الدورات التدريبية وورش العمل بصورة دورية للاطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي بهدف مواكبة اخر تطورات الرعاية التلطيفية عالميا.

وبين ان اطباء المركز يعاينون سنويا مايزيد عن 2000 مريض بالسرطان خلال تواجدهم في المستشفيات العامة او عبر استقبالهم داخل المركز مشيرا الى نجاح الحملة التوعوية الاولى العام الماضي عبر رصد زيادة أعداد المرضى الذين يطلبون تلقي الرعاية التلطيفية بالمركز.

وثمن الكندري جهود رابطة الطب التلطيفي في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والحملات التوعوية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع والمرضى لتغيير بعض الافكار الخطأ عن الرعاية التلطيفية.

بدورها قالت رئيس رابطة الطب التلطيفي الدكتورة أمينة الانصاري في كلمة مماثلة ان الحملة تشتمل على زيارات لعدد من المرافق بهدف التعريف بمفهوم وأهمية الرعاية التلطيفية لتخفيف معاناة مرضى السرطان والأعراض التي يعانون منها.

وبينت ان الطب التلطيفي يعمل على تحسين جودة حياة المريض وتشجيعه لتخفيف معاناته قدر المستطاع مشيرة الى ان الحملة التي ستنطلق في 3 وحتى 9 فبراير المقبل ستجيب على جميع تساؤلات الجمهور خلال تواجدها في مجمع الأفنيوز.

من جانبه أكد مدير مركز الرعاية التلطيفية الدكتور حسن الدوسري ان الحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع عبر تواجد الاطباء في المستشفيات العامة والمولات مبينا انها ستتضمن تقديم معلومات صحية جديدة للمرضى وذويهم.

وقال الدوسري ان الحملة ستعمل على تغيير بعض الافكار الخطأ عن الطب التلطيفي مبينا ان المركز لايكتفي بتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي بل يعمل على تأقلم المريض مع المرض وأسرته والمجتمع.

