وطن النهار

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبد الرحمن النمش ان توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء للجهود الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة كان لهما بالغ الأثر في دعم جهود الهيئة وتثبيت خطواتها الإصلاحية ما انعكس على نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» ادلى به النمش بمناسبة اعلان منظمة الشفافية الدولية امس نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 اذ ارتفع ترتيب الكويت لتحتل المرتبة الـ 78 دوليا بمجموع نقاط 41 نقطة.

وأكد النمش ان التقدم النسبي الذي حققته الكويت هذا العام في نتائج مؤشر مدركات الفساد يعد أمرا جيدا ويمثل دفعة قوية نحو زيادة الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعرب النمش عن تطلعه الى أن تحقق تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة بصفة عامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد بصفة خاصة والتي كان من أبرزها اعداد واطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد نتائج أكثر ايجابية وتقفز بالكويت الى مكانتها المستحقة اللائقة على هذا المؤشر وباقي المؤشرات الدولية ذات العلاقة في الأعوام المقبلة.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية د. ماجد المطيري عن تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 بواقع 7 مراكز، موضحا أن الكويت حلت في المركز 78 عالميا بعد أن كان ترتيبها في المركز 85 دوليا في العام 2017، وحلت في المركز الخامس خليجيا والثامن عربيا.

وقال المطيري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية صباح أمس بالتزامن مع اعلان منظمة الشفافية الدولية لتقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد العالمي CPI 2018 أن اعلاننا عن تقدم الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي وحصولها على ترتيب أفضل من العام الماضي، يأتي في نفس لحظة قيام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برفع علم الكويت ايذانا ببدء الاحتفالات الوطنية للاستقلال والتحرير.

وأضاف أن تقرير مؤشر مدركات الفساد 2018 الصادر عن المنظمة الدولية للشفافية اظهر أن الكويت حصلت على 41 نقطة في المؤشر للعام 2018 من 100 في حين أنها حصلت على 39 نقطة في المؤشر للعام 2017، وهذا يعكس تطورا ملحوظا في محاربة الفساد ومواجهته، لافتا إلى أن تقدم الكويت في المؤشر أمر يبعث على الاطمئنان إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مجتمع خالي من الفساد.

وأشار المطيري إلى أن المؤشر الصادر من المنظمة يعتبر من أهم المؤشرات في العالم وهو يقيس الفساد ويأخذ 13 مؤشراً في القياس، وكل دولة ترغب في الدخول ضمن المؤشر يجب أن تحقق على الاقل 3 مؤشرات من الـ 13 مؤشراً التي يعتمد عليها التقرير، وهو يقيس مدى الفساد في القطاع العام، ومدركات المواطنين والناس من خلال رأي الخبراء واستطلاعات الرأي، لافتا إلى أنه يقيس عدة أمور منها الرشوة واستخدام الاموال والمنصب العام والمسؤولية والفساد السياسي وقدرة الحكومة على فرض آليات النزاهة ومحاربة البيروقراطية وفرض الاجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد، وكذلك هناك ابعاد اخرى لا يقيسها المؤشر والخاصة التهرب الوظيفي أو الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة وتمكين المفسدين من الفساد وهي خاصة بالمحامين والمحاسبين والمستشارين الماليين، لافتا إلى أن المؤشرات لا تقيس القطاع الخاص وإنما هي موجهة للقطاع الحكومي.

وذكر أن المؤشر هذا العام ربط ربطا جميلا بين الديموقراطية والفساد حيث تحدث عن الثلاث محاور رئيسية هي احترام وسيادة القانون واجهزة قوية ومستقلة تراقب أداء المؤسسات العامة وكذلك عن اعلام حر ومستقل واتاحة مساحات حرة لمؤسسات المجتمع المدني لابداء رأيها وانتقاد مناحي الفساد الموجودة.

وأوضح أنه وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للشفافية فقد حصلت الدانمارك على المركز الأول محققة 88 نقطة تلتها نيوزيلندا بـ 87 نقطة لتأتي بعدهما كلا من فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا في المركز الثالث مكرر بـ 85 نقطة، فيما جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة بـ 10 نقاط وحلت سورية وجنوب السودان في المرتبة قبل الاخيرة بـ 13 نقطة، ويظهر من التقرير أن الدولة الأكثر فسادا هي تلك المصابة بالنزاعات السياسية طويلة المدرى والصراعات الداخلية والتي مزقت البنية التحتية للحكم، بينما تشترك الدول التي حازت على مراكز متقدمة في المؤشر في كونها دولا تحترم سيادة القانون ولديها اجهزة قوية ومستقلة تراقب أداء المؤسسات والجهات العامة ولديها اعلام حر ومستقل اضافة إلى أنها تتيح مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبير.

وأظهر التقرير أن أكثر الدول تحسنا هي سلطنة عمان بواقع ارتفاعها 8 درجات وغامبيا بزيادة 7 درجات و سيشل بـ 6 درجات، فيما كانت أكثر الدولة تدهورا هي اذربيجان بانخفاض 6 درجات وبوروندي بانخفاض 5 درجات وبوليفيا والولايات المتحدة بانخفاض 4 درجات.

وأوصى تقرير المنظمة العالمية بأهمية تقوية الجهات الحكومية وتعزيز دور الاجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام، وبذل الحكومات المزيد من الجهود لسد الفجوة بين تشريعات محاربة الفساد وبين انفاذ وتطبيق القوانين والتشريعات وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم في المسائل العامة ومساءلة الحكومات وتحميلها مسؤولية أي اخفاق، وحماية الحريات الصحافية لضمان قيام الصحافيين بالابلاغ عن الفساد دون خوف من قمع أو تهديد، مع ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تعزز المشاركة السياسية والرقابة العامة، واعطاء الاولوية لقضايا الفساد لعلاقتها الوثيقة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة والتي تلتزم بها كل دولة في العالم، وعلى وجه التحديد يجب على البلدان وضع المزيد من التدابير المضادة من أجل تحقيق الهدف الخاص بالحد من الرشاوى بشكل كبير بحلول عام 2030.

