وطن النهار

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية امس انها تقوم بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية بدراسة إمكانية وضع آلية لاستيراد البيض من الخارج عن طريق الشراء المباشر للجمعيات التعاونية لتعويض النقص بالسوق المحلي.

واضاف الوكيل المساعد لشؤون التعاون المتحدث الرسمي للوزارة عبد العزيز شعيب في تصريح صحافي ان الوزارة ممثلة بقطاع التعاون قامت بجولات تفتيشية على اكثر من 60 جمعية تعاونية وتبين وجود نقص بالمخزون الاستراتيجي لسلعة البيض. واكد شعيب حرص الوزارة على تأمين جميع السلع الاساسية وتوفيرها بشكل دائم للمساهمين والمستهلكين مشيدا بقرار وزارة التجارة الذي اتخذ أخيراً بشأن حظر تصدير البيض المحلي والمستورد لمدة شهر. ولفت الى ان وزارة الشؤون لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات والسبل التي تكفل توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاج اليها المستهلك.

