وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ان قرار تعديل بعض أحكام قراراً المجلس بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال الموسى انه روعي في القرار أن يكون شاملاً ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص بما يوفره القرار من فرص عمل بجميع الأنشطة المشار إليها، لافتا الى أن القرار سوف يطبق بدءً من يونيو المقبل وسوف يفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسماً إضافياً سنوياً قدره 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة.

وأعرب الموسى عن رغبته في أن يكون هذا القرار ملبياً لطموح المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.

