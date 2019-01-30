وطن النهار

اكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أول من أمس الاثنين تبني الكويت أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجال الرعاية الصحية لاسيما في المستشفيات الحديثة التي افتتحت أخيرا.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الصباح لـ «كونا» عقب مشاركته في افتتاح معرض الصحة العربي 2019 الذي اقيم بدبي بحضور نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الإماراتيين.

وقال الصباح ان الكويت مقبلة على تطور لافت في تقديم الخدمات الصحية في جميع محافظات الدولة عبر تقديم خدمات إلكترونية جديدة في مقدمتها الملف الطبي الإلكتروني الموحد والذي من شأنه تسريع وتيرة الخدمات وتحسين جودتها.

واوضح ان هذا المشروع الخدمي تم تدشينه في عدد من المرافق التابعة لوزارة الصحة مؤكدا أن العمل جارٍ خلال الفترة الحالية على تدشين ذلك المشروع (الملف الموحد) بجميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وبين في هذا السياق انه من خلال هذا المشروع يتم استدعاء الملف بشكل إلكتروني كامل من قبل الطبيب المعالج للوقوف على التاريخ الطبي للمريض بشكل سريع ودقيق.

وكشف عن ان الرؤية المستقبلية لوزارة الصحة الكويتية هي تفعيل مشروع الملف الطبي الموحد الالكتروني مع مستشفيات القطاع الخاص «وبهذا نكون قد انشأنا نظاما صحيا متطورا يربط جميع المنشآت الصحية داخل الكويت ببعضها لنحقق بذلك قفزة كبيرة في تقديم الرعاية الطبية».

وذكر الوزير الصباح ان الوزارة ستقوم كذلك على تبني التكنولوجيا الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي «وهو مجال يافع وواعد من ابواب تقديم الرعاية الصحية والذي نراقبه عن كثب ومن الممكن ان تستفيد منه الوزارة بشكل كبير».

وحول مشاركته في معرض الصحة العربي 2019 قال الوزير الصباح انها «مهمة جدا» للاطلاع على اخر ما توصلت اليه التقنيات الطبية الحديثة لاسيما إدخال الذكاء الاصطناعي في عالم الطب مشددا على ان ذلك سيحدث «ثورة تكنولوجية» داخل المستشفيات لما له من فائدة في تقديم يد العون للأطباء.

واضاف ان المعرض الذي تستضيفه دبي يتطور بشكل مستمر عاما بعد عام حيث يشهد في نسخته الحالية مشاركة اكبر عدد من الشركات الطبية الدولية والإقليمية وحضور الاف المختصين معتبراً اياه «المعرض الاكبر من نوعه في المنطقة».

وذكر انه قام بزيارة عدة اجنحة خاصة لكبرى الشركات الطبية في العالم للتعرف عن كثب على منتجاتها وخدماتها الطبية الحديثة والتي من الممكن الاستفادة منها في الكويت.

واشاد بمستوى التنظيم العالي الذي تميز به معرض الصحة العربي 2019 مشيدا بحفاوة الاستقبال الذي تلقاها من المسؤولين الإماراتيين لاسيما نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ووزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن العويس.

وبحسب اللجنة المنظمة لمعرض الصحة العربي فان عدد الحضور زاد بنسبة 2 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث يتوقع ان يبلغ العدد الاجمالي للزائرين حوالي 84 ألف زائر قادمين من مختلف أنحاء العالم وبحضور أكثر من 1000 شركة طبية اجنبية متخصصة في جميع المجالات ذات الصلة.

