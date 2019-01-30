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الغوص رفع سفينة خشبية غارقة في نقعة الفحيحيل


تمكن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية من رفع سفينة خشبية غارقة بطول 50 قدما تزن 30 طنا في نقعة الفحيحيل بسبب تسرب المياه فيها اثناء رسوها بالمرسى بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية وادارة النقعة التابعة لشركة التمدين العقارية. وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ (كونا) أمس الثلاثاء ان السفينة كانت تسبب اعاقة للحركة داخل النقعة اضافة لتسرب الوقود منها ما تسبب بتلوث مياه النقعة، مشيراً الى ان الفريق استخدم الحقائب الهوائية لتعويم السفينة وافراغ المياه منها والعمل على اصلاح الأماكن المتضررة في بدن السفينة.


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