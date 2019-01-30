وطن النهار

أكدت رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج بريق الشيخة انتصار سالم العلي الصباح أن مبادرة بريق تلقى تفاعلا كبيرا من المعلمين والمعلمات، منوهة بأن حضور المسؤولين يشجع المتدربين على الالتزام وبذل المزيد من الجهود، رغم جهودهم الجبارة، كما يشعرنا في بريق بأن هناك من يقدر جهودنا ويدعم ويساند برنامج بريق لتحقيق أهدافه التنموية.

وأشارت على هامش حضورها افتتاح الدورة التدريبية لبرنامج بريق في سيمفوني صباح أمس الى أن بريق تم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والآن تم وضعه ضمن خطة الدولة التنموية «كويت جديدة»، حيث إن هناك حرصاً على استخدام برنامج بريق في خطة التعليم الجديدة والتي ستستخدم الرفاه النفسي الذي يعتمد عليه البرنامج، منوهة أن البرنامج وضعه خبراء أجانب كونه يعتمد على علم النفس الايجابي وهو علم جديد لا يوجد متخصصون فيه في العالم العربي، ولذلك تم تطويره وتنقيحه ليناسب الثقافة العربية خاصة الكويتية.

وأكدت حرصها على حضور جميع دورات برنامج بريق وتشجيع المتدربين والاقتراب منهم والاستماع الى أفكارهم وأطروحاتهم وآرائهم حول البرنامج.

وحول ما اذا كان لديهم خطط مستقبلية لاطلاق البرنامج خليجيا وعربيا بالتعاون مع الجهات المعنية في تلك الدول، قالت الشيخة انتصار إنهم حاليا حريصون على تطوير البرنامج والتأكد من نجاحه واستمرارية نتائجه الايجابية، وقد أظهر البرنامج نتائج مذهلة فاقت التوقعات في المدارس وجامعة الكويت، موضحة أنه بعد التأكد من استمرارية النتائج الايجابية سيتم التعاون مع الدول الأخرى لأن برنامجاً ناجحاً مثل بريق يجب تطبيقه في كل مكان في العالم، خاصة أنه أحدث تغييرا ايجابيا في الطلبة الذين تم تطبيقه معهم، حيث زاد معدل الايجابية لديهم وقل الغياب وارتفعت نسب درجاتهم، وازداد تفوقهم الدراسي وحبهم للمدرسة، وانخفضت لديهم الأفعال العدوانية والتخريبية.

ومن جانبه أعرب المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم عن سعادته بالتجارب الناجحة لبرنامج بريق المطبق في المدارس الثانوي الحكومية مؤكدا ضرورة الاستمرار في هذا البرنامج لتحفيز الطلبة والمعلمين على الايجابية، مثمنا جهود الشيخة انتصار العلي، معبرا في الوقت ذاته عن شكره العميق لها على مبادرة بريق لنشر الايجابية بين الطلبة، معتبرا البرنامج أسهم في تطوير المناهج ورفع مستوى الطلبة.

