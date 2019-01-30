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«زينب «ع» وآفاق المرأة المعاصرة» اليوم في حسينية الإمام الحسين «ع»


ينظم مؤتمر السيدة زينب «ع» دورته الثامنة تحت شعار «زينب وآفاق المرأة المعاصرة» وذلك في حسينية الإمام الحسين «ع» بالسالمية ق12 شارع أبو ذر الغفاري مقابل مستشفى هادي، خلال الفترة ما بين السابعة والعاشرة مساء اليوم الأربعاء.
ويتضمن المؤتمر أربعة محاور هي «ستر المرأة في القرآن» للشيخ مرتضى فرج، وفقرة شعرية للشيخ عبدالرسول الفراتي وكذلك «الالحاد.. جذوره وأسبابه» للشيخ عبدالأمير الخرس، وأخيراً حلقة نقاشية بعنوان «الصبر والتغيير» يستضاف خلالها كل من د. وجيهة بهبهاني وأ. زهراء الموسى ويرأس الحلقة أ. إيمان الجواهري.


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