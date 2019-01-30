وطن النهار

اكدت رئيس ملتقى المواطنة والهوية الوطنية كوثر الجوعان ان الوطن هويتنا التي نحملها ونفخر بها، وهو المكان الذي نلجأ اليه ونشعر بالأمان فيه، وهو الحضن الدافئ الذي يضمنا معا وبنعمة من الله أنعمها علينا جميعاً، وهو جدار الزمن الذي يحمينا مضيفة اننا نطرح قضية الوطن والمواطنة في هذا التوقيت بالذات، مشيرة الى أن العالم حولنا يتغير ونحن جزء لا يتجزأ منه، واذا نظرنا الى دستورنا نجده رسخ مفهوم المواطنة من خلال نصوص ملزمة وردت في ميثاق العمل الوطني الدستور وتم ترجمتها الى واقع فعلي من خلال مباشرة المواطن لحقوقه السياسية وضمان حرياته، والتمتع بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في اطار من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وقالت الجوعان في كلمتها خلال ملتقى المواطنة والهوية الوطنية الذي نظمه معهد المرأة للتنمية والسلام تحت شعار «رؤية قانونية ذات ابعاد اجتماعية وثقافية وتربوية في دول مجلس التعاون الخليجي» ان الملتقى يسلط الضوء على مفهوم المواطنة انطلاقا من المبادئ والنصوص الدستورية في وقت كثرت فيه المساومات على المواطنة في اقليمنا وكثرت الندوات واللقاءات التي تطرح هذا الموضوع بعد عقود من انشاء الدولة الحديثة، عقود كانت من المفترض ان يشهد فيها مفهوم المواطنة نضجاً كبيراً لدى أفرد المجتمع، لأنهم دونها لن يكونوا قادرين على مواجهة التحديات. ولفتت الى انه وفقاً لمقومات الدولة الحديثة نسلط الضوء أيضاً على المتغيرات التي طرأت على قيم المواطنة في ظل عصر التكنولوجيا والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي والتي باتت تشكل أحد الروافد المهمة في التأثير على المواطنة بما وفرته من فضاء واسع لحرية التعبير عن الرأي.

وذكرت الجوعان انه ليس بخاف على أحد أن عالمنا العربي ونحن جزء منه في بؤرة اهتمام القوى الكبرى هذا فضلا عن الصراعات والحروب التي تشهدها الكثير من دولنا، واذا كانت الحرب على الارهاب من أولوياتنا لما خلفته من مآس، ولأن التقنية أصبحت جزأ مهما لا يستغنى عنها في نسيج حياتنا لما تقدمه بتسيير للمهام.

واكدت ان المواطنة الرقمية تشهد حالياً ثورة هائلة في التطور التكنولوجي والمعلومات الرقمية، ومن واجبنا كأفراد مستخدمين للتقنية أن نسعى ونتعاون لتوظيف التقنية في الطرق الصحيحة ووفقاً لقواعد أخلاقية سليمة مع مراعاة الضوابط الدينية والقانونية والتي ستعمل على الحد من سلبيات التقنية على المجتمع.

وقالت الجوعان ان اهداف الملتقى هي تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على النسيج الوطني وتبيان الممارسة السليمة للمواطنة، وتعزيز القيم الثقافية بما يخدم تعزيز المساواة في المواطنة، وأهمية النظام التربوي وهو عامود النظام الاجتماعي على اعداد الفرد اعدادا جيداً انطلاقا من تعاليم الدين الاسلامي السمح ووفقاً لقيم المجتمع وطموحات المستقبل، واعداد المواطن الخليجي لمواجهة التطورات السريعة في العالم وتنمية المعارف والقدرات وتعزيز دوره في مشاركة وخدمة المجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة واستخدامها وفق الاساليب الصحيحة، وتوعية الشباب بأهمية وأبعاد المواطنة (الهوية الانتماء التعددية احترام الآخر المشاركة السياسية)، الحد من الانعكاسات السلبية على المواطنة.

