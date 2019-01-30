وطن النهار

أعلنت مدير إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هندي المبيلش أول من أمس الاثنين أن الهيئة قللت المستندات المطلوبة من المراجعين بواقع 42 في المئة.

وقالت المبيلش التي تشغل أيضا منصب نائب المدير العام لقطاع الخدمات الاجتماعية والنفسية بالانابة بالهيئة في تصريح صحافي انه تم الغاء أكثر من 48 مستندا مطلوبا بعد ان تم الربط الآلي مع 90 في المئة من الجهات الحكومية اضافة الى تحديث بيانات المعاقين آليا دون طلب المستندات الورقية من المراجعين.

وأوضحت أن الهيئة قامت كذلك بتطبيق سياسة الموظف الشامل في صالة الاستقبال بعد توفير الصلاحيات لجميع موظفي الصالات على مراحل بهدف استقبال جميع الفئات من المستحقين من ذوي الاعاقة.

وذكرت المبيلش أن الهيئة قامت أخيراً باتمام الربط الآلي مع وزارة التربية ومجلس الجامعات الخاصة للاستعلام عن الحالة الدراسية لذوي الاعاقة. وأضافت أنه تم الربط أيضا مع وزارة التجارة والصناعة بهدف التعرف على أصحاب الرخص التجارية من ذوي الاعاقة والمرأة التي ترعى معاقا وذلك تلافيا لاستحقاق المرأة المخصصات والتحقق من قانونية صرفها في حال العمل او امتلاك رخصة تجارية.

