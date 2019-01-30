وطن النهار

أكدت امين عام جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس أول من أمس الاثنين اهمية التعاون والتنسيق بين المنظمات الانسانية لدعم المتضررين والمحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والازمات الانسانية.

وشددت البرجس التي ترأس وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي في اجتماع مبادرة انشاء شبكة الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر والهلال الأحمر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول على الدور الانساني الذي تقوم به المنظمات الانسانية والرسالة الانسانية التي تحملها.

وقالت ان انشاء تلك الشبكة تعد اول مبادرة اقليمية تسعى الى شمولية وتضافر اوسع بين الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر والهلال الاحمر في اطار منظمة التعاون الاسلامي في محاولة لايجاد تأثير تعاوني اكبر في المساعدات الانسانية على المستوى الدولي.

واضافت ان الشبكة تهدف الى استكمال جهود الجمعيات الوطنية للتخفيف من المعاناة الانسانية والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في منظمة التعاون الاسلامي على التكيف.

واكدت اهمية التعاون ايضا في تبادل المعلومات الخاصة بآليات التنفيذ والاستفادة من امكانيات بعضها في التدخلات الانسانية المستقبلية.

وذكرت البرجس ان الشبكة توفر ايضا منصة اقليمية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات من خلال تقاسم المهارات ووضع المعايير للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر.

واوضحت ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي تسعى باستمرار الى توسيع وتعزيز التعاون والشراكة الانسانية مع الجهات والمنظمات الاقليمية والدولية بما يحقق أهدافها ورسالتها ويلبي حاجات المحتاجين.

وتترأس البرجس وفد الجمعية الى جانب مدير ادارة الشباب والمتطوعين مساعد العنزي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام خالد الزيد ومديرة ادارة العلاقات الدولية الدكتورة نيفين يسري.

