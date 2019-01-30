مال وأعمال

حققت الكويت فائضاً مالياً في ميزانيتها بنهاية 2018 بلغ 3.6 مليارات دينا قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة البالغ 1.6 مليارا ، فيما بلغ الفائض مليارا دينار بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزراة المالية بنهاية ديسمبر 2018 لميزانية 2018/2019، أن إجمالي الإيرادات بلغت 15.6 مليار دينار، فيما استقرت المصروفات الفعلية عند 12 مليار دينار.

وقد بلغت الايرادات النفطية المحصلة فعلياً 14.65 مليار دينار مقابل 13.2 ملياراً مقدراً في الميزانية بالإضافة إلى إيرادات غير نفطية تجاوزت مليار دينار.

وقد بلغت رواتب موظفي الحكومة 3.5 مليارات دينار بنهاية 2018 وذلك من إجمالي رواتب بلغت 7.23 مليارات دينار ليصبح المتاح من إجمالي الرواتب في الربع الأخير من العام حوالي 3.8 مليارات دينار تقريباً.

وبينت الميزانية أن إجمالي المصروفات الفعلية بنهاية ديسمبر 2018 بحدود 12 مليارات دينار من إجمالي مصروفات مقدرة تصل إلى 21.5 مليار دينار.

وتركز فلسفة واستراتيجية ميزانية الكويت على ضبط ايقاع الميزانية عبر توفير النفقات وتقليل الهدر في الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية عبر تطبيق اصلاحات مالية في الميزانية تستهدف ترشيد الدعومات وبناء برامج تحفيزية من شأنها زيادة دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي.

ووفق الأرقام الصادرة عن الميزانية ، فقد بلغ الانفاق الرأسمالي الفعلي 938 ألف دينار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل انفاق رأسمالي مقدر بواقع 3.2 ملياراً لكامل الميزانية ، فيما قامت الحكومة بتحصيل 394 ألف دينار ضرائب ورسوم فعلية مقابل 551 ألف دينار مقدرة في ميزانية 2018/2019 الحالية.

وأشارت البيانات المالية إلى أن الديون المستحقة للحكومة 1.43 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 1.34 ملياراً أول أبريل 2018/2019 بزيادة تقترب من 100 ألف دينار وبزيادة قدرها 7 في المئة تقريباً.

