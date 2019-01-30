مال وأعمال

كشف الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» الشيخ نواف الصباح أن إنتاج الشركة حالياً يبلغ 110 ألف برميل يومياً،ويلامس الـ120 ألف برميل في بعض الأوقات،مؤكداً أن الشركة مستمرة في زياد معدلات الإنتاج وصولاً لإنتاج 150 ألف برميل نفط مكافئ بحلول 2020 والمحافظة على المعدل حتى 2040.

وأضاف في تصريح خاص لـ»النهار» أن زيادة معدلات الإنتاج نتيجة التشغيل الكامل لمشروع حقل وينستون في استراليا، لافتاً أن تشغيل آخر جزء من الحقل سيتم خلال أيام قليلة، بتشغيل حقل الغاز المحلي، مشيراً إلى أن هناك زيادة ملموسة في إنتاج النفط المكافئ في مشروع كيبوب للغاز الصخري في كندا حيث وصل معدل الإنتاج 10 آلاف برميل يومياً، متوقعاً مزيد من الإنتاج مع حفر عدد إضافي من الآبار، لافتاً إلى أن الشركة لديها خطة لتطوير المشروع والذي يحتوي على غاز صخري ومكثفات، والذي يتطلب مزيداً من حفر الآبار، حيث تم حفر 120 بئراً في الحقل ولدى الشركة خطة للوصول إلى 2000 بئر في السنوات المقبلة.

وبين أن الشركة ستتدرج في الإنتاج، حيث سيتم التوسع في الإنتاج مع الشريك العالمي الذي يمتلك الخبرة في تطوير الحقول، كما أن خطة الحفر تعتمد على ارتفاع أسعار النفط المناسبة حالياً.

ولفت إلى أن الوضع المالي للشركة ممتاز، بعد الحصول على عقد التمويل بقيمة 1.1 مليار دولار، مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة في تمويل مشاريعها، ومستمرة كذلك في البحث عن مشاريع جديدة.

وعن التغارجات التي قامت بها الشركة قال الرئيس التنفيذي أن «كوفبيك» مستمرة في ترتيب محفظتها من خلال التركيز على المشاريع الكبيرة، لافتاً إلى أن الشركة تخارجت خلال 2018 من 4 مشاريع، مشيراً إلى أن الشركة تتفاوض حالياً مع مشترين محتملين لعدد المشاريع الصغيرة. وعن إنتاج النفط الخفيف بين أن الشركة تنتج من حقولها في النرويج خام برنت وهو قريب من النفط الخفيف، لافتاً إلى أن 70 في المئة من انتاج الشركة غاز، اما الـ30 في المئة فهي نفط، ما يسجل عوائد جيدة كونه مرتبطاً بأسعار النفط.

وحول مخزون الشركة الحالي قال أن الشركة تعمل بالوصول إلى المخزون إلى 650 مليون برميل نفط مكافئ بحلول 2040.

