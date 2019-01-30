مال وأعمال

اغلقت مؤشرات البورصة تعاملات على تباين، حيث ارتفع المؤشران الأول والعام بنسبة 0.39% و0.15% على التوالي، بينما تراجع الرئيسي بنسبة 0.35%.

وخلال تعاملات ارتفع 6 قطاعات بينها البنوك بنسبة 0.26%، بينما تراجع 5 قطاعات أبرزها النقط والغاز بنسبة 0.96%.

وتصدر سهم وثاق القائمة الخضراء بنسبة 35.38%، بينما تصدر أسمنت أبيض الانخفاضات بـ11.02%.

وتراجعت السيولة إلى 30.43 مليون دينار، مقابل 36.9 مليون دينار بالأمس، بينما قفزت أحجام التداول عند 240.83 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 199.16 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وحول أنشط التداولات، تصدر سهم أبيار للتطوير العقاري المرتفع 7.95% أحجام التداول بـ67.57 مليون سهم، فيما تصدر بيتك السيولة بـ6.42 ملايين دينار، مرتفعاً 1.35%.

ورفضت محكمة أول درجة دعوى ندب خبير المقامة

من شركة رمال الكويت العقارية ضد إحدى الشركات التابعة لشركة أبيار للتطوير العقاري، مع إلزام المدعية «رمال» بالمصروفات.

