مال وأعمال

أكد البنك الأهلي المتحد، المدرج في سوق البحرين المالي، أنه يشارك مع مجموعة من البنوك في تسهيلات قرض لشركة الدور للطاقة والمياه. وأشار البنك خلال بيان له على موقع السوق، أنه يشارك في القرض المالي ضمن مجموعة من البنوك العالمية. ومنذ يومين، احتفلت شركه الدور للكهرباء والماء اكبر شركه لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في مملكه البحرين، بنجاحها في اغلاق تسهيلات ماليه بقيمه 1.3 مليار دولار أميركي. وأوضحت الشركة أن التسهيلات المالية جاءت بمساهمه ائتلاف مصرفي مكون من 20 بنكا محليا واقليميا وعالميا. وجاء الاحتفال بنجاح القرض بحضور الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة وزير النفط.

