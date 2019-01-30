مال وأعمال

أعرب عدد من الاقتصاديين الكويتيين عن ا?همية استثمار البلاد في قطاع التكنولوجيا باعتباره محورا وا?داة ا?ساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني فضلا عن توفيره فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

وأكد الاقتصاديون خلال مشاركتهم في ندوة متخصصة عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية يوم أمس الأول تحت عنوان (مشاريع التكنولوجيا في الكويت - تحديات وفرص) ا?همية قطاع التكنولوجيا لما له من قيمة مضافة للاقتصاد وقدرته على مزاحمة مشاريع استراتيجية كبيرة. حيث قال مو?سس ومدير موقع (بوتيكات) عبدالوهاب العيسى خلال الندوة ان الشاب الكويتي مو?ثر في المجتمع وا?صبح ا?كثر تا?ثيرا في البلاد خصوصا بعد ظهور ثورة عالم التكنولوجيا والاتصالات مو?كدا قدرته على النهوض بالمجتمع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار العيسى الى ا?همية تضافر الجهود في الدولة لتسهيل ا?عمال المستثمرين الأجانب فضلا عن التصدي لكل المعوقات التي تقف ا?مام المستثمرين الكويتيين من فئة الشباب عبر مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ومنحهم الدعم الكافي للتوسع التجاري.

من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة كاريدج اللوجستية للتجارة العامة عبدالله المطوع، ان نجاح ا?ي مشروع تكنولوجي ا?و تجاري ينبغي ا?ن يكون له هدف يستطيع من خلال افادة المجتمع بشكل ا?ساس حتى يصل للنتيجة المرجوة منه اقتصاديا، لافتا أن الهدف من انشاء كاريدج كان الغرض منه التوجه الى التخارج. وذكر المطوع با?ن السوق الكويتي يحتاج الى تضافر جهود الشباب الكويتي واعادة النظر في النهوض بقطاع التكنولوجيا لما له من ا?بعاد اقتصادية كبيرة يستطيع من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني والوصول به الى مراتب الدول المتقدمة.

من جانبه ا?كد الرئيس التنفيذي لشركة (فيث كابيتال) القابضة محمد جعفر ا?همية الاستثمار بالقطاع ذاته باعتباره ا?داة ا?ساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي في دول العالم المتقدمة فضلا عن دوره في نشر ثقافة المعلومات في المجتمع.

وقال جعفر ان المستقبل القريب سيشهد ثورة في عالم التطبيقات التكنولوجية في الكويت والخليج العربي ما سيسهم في جعل ا?سواق العمل اكثر ابتكارا وشمولية علاوة على تحقيقه فرص عمل بطرق جديدة وا?كثر مرونة.

بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأبحاث في المركز المالي الكويتي، مانداجولاتور راغو، على تقدم بيئة العمل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الكويت ومصر وموروكو، مؤكدا أن المشاريع التكنولوجية تسهم على تقديم خدمات جديدة بالاضافة الى توفير فرص عمل في البلاد، مبينا في الوقت عينه أن المشاريع التكنولوجية أصبحت تزاحم المشاريع الكبرى.

يذكر ا?ن الكويت تشهد تطورا مطردا في قطاع تكنولوجيا المعلومات من شا?نه توفير فرص عمل جديدة لمقدمي خدمة البيانات للاستفادة منها في حين بادرت الحكومة الكويتية بتقديم عدد من المشاريع التنفيذية والانشائية المعنية بقطاع التكنولوجيا لتحقيق ا?هدافها الاستراتيجية والعمل على تطبيق رو?يتها (كويت جديدة 2035).

