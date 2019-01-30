مال وأعمال

شاركت زين بحفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية للمعرض الذي يقام في الفترة من 27 30 يناير الحالي في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبيّنت الشركة في بيان صحافي أن حفل الافتتاح قد شهد حضور ممثل سمو أمير البلاد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي، ومدير إدارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. سلام العبلاني، بالإضافة إلى مسؤولي زين وعدد من سفراء الدول المشاركة والشخصيات العامة.

وبينت زين أنها سعت من خلال دعمها لهذه المبادرة إلى توفير البيئة الحاضنة للشباب العربي والكويتي وبالأخص المخترعين الكويتيين لإبراز طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنباً إلى جنب مع المشاركين العالميين الذين أتوا من مختلف دول العالم لاستعراض أفكارهم واختراعاتهم التي تخدم مختلف مجالات الحياة، خاصةً وأن النسخة الـ 11 من المعرض قد شهدت مُشاركة أكثر من 150 اختراعاً من 41 دولة مُختلفة.

وأضافت الشركة أن دعمها المستمر لهذه المبادرة المتميزة منذ نشأتها تأتي تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تسعى من خلالها كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي على تشجيع مختلف المبادرات والجهود العلمية بما يسهم في دفع عجلة التنمية العلمية في الكويت وفي المنطقة العربية، فنجاح المعرض الدولي للاختراعات على مر السنوات السابقة كان له الأثر الكبير في إبراز الجانب الحضاري لدولة الكويت.

وثمّنت زين الدور المتميز الذي يلعبه النادي العلمي الكويتي في توفير البيئة الحاضنة للشباب العربي والكويتي وبالأخص المخترعين الكويتيين لإبراز طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنباً إلى جنب مع المشاركين العالميين الذين أتوا من مختلف دول العالم لاستعراض أفكارهم واختراعاتهم التي تخدم مختلف مجالات الحياة، مؤكدةً أنها لن تدّخر جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بالإبداع وتخدم الابتكار في المجتمع وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

ويُعد المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط من أهم الأنشطة الدولية التي تقام على أرض الكويت بالتعاون مع معرض جنيف الدولي.

