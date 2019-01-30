مال وأعمال

أقامت الشركة الكويتية للمقاصة ورشة عمل لـ 20 متدرباً ومتدربة ضمن برنامج «حديثي التخرج» الخامس الذي أطلقته هيئة أسواق المال، وذلك بهدف تثقيف المتدربين واطلاعهم على مختلف العمليات التي تقوم بها المقاصة وما تملكه من الخبرات والانظمة لتمكينها من القيام بدورها في اطار منظومة سوق المال الكويتي. بالاضافة الى ذلك فقد استعرضت المقاصة على المتدربين الخطة الاستراتيجية للشركة وانعكاسها على مشاريع تطوير السوق المستقبلية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة خلدون الطبطبائي بأن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص المقاصة على تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بزيادة الوعي في كيفية ادارة عمليات ما بعد التداول والتي تقوم بها الشركة منذ أكثر من 30 عاماً وتسليط الضوء على خطط الشركة الاستراتيجية للمساهمة بتطوير سوق المال الكويتي.

وأضاف بأن الشركة تهدف في اطار تلك الاستراتيجية الى غرس الأسس العلمية لأحد الأركان الرئيسية لسوق المال والمتمثل بكيان الايداع المركزي للاوراق المالية وما يصاحبه من عمليات لتقاص وتسوية التعاملات الناشئة من البورصة. وأضاف مدير إدارة الشؤون الإدارية في الشركة احمد الشخص بأن الشركة يسعدها التعاون مع هيئة أسواق المال في هذا المجال، وأن تكون احد الشركات التي تساهم في تأهيل المتدربين من برنامج حديثي التخرج والذي يأتي بهدف الاستثمار في رأس المال البشري المحلي وتعزيزاً لأحد الأركان الأساسية في عملية البناء وتطوير الاقتصاد الكويتي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأضاف بأن المقاصة تحرص دائماً على اقامة هذه الورش للمشاركة في تطوير الكوادر الوطنية بما يخدم التخصصات المالية والاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأفاد رئيس وحدة العلاقات العامة والتسويق في الشركة مجرن المجرن بأن الشركة الكويتية للمقاصة تبنت هذا العام خطة استراتيجية تهدف الى رفع مستوى التوعية بأنشطة الشركة وأهدافها الرئيسية والعمليات التي تقوم بها.

وفي اطار هذه الاستراتيجية تهدف الشركة الى توعية جميع متعاملي الأوراق المالية بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة لتطوير سوق المال الكويتي.

