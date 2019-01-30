مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد أسماء الرابحين في السحب الأول لحملة «تسوق واربح حتى 100% من قيمة مشترياتك» والذي أقيم في الحادي والعشرين من يناير 2019، في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز كل من: أماني يوسف المشارى، ودانة عبدالعزيز غلوم، وقاسم علي الحساوي، وعبد الله صالح العازمي، وعبدالوهاب نبيل العوضي باسترداد 100% من قيمة مشترياتهم بواسطة بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية بحد أقصى 1000 دينار كويتي.

وكانت حملة «تسوق واربح حتى 100% من قيمة مشترياتك» قد تم تصميمها بهدف تمكين عملاء البنك من استرداد 100% من قيمة مشترياتهم بواسطة بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية بحد أقصى 1000 دينار كويتي لكل رابح وذلك عند إنفاقهم 100 دينار كويتي أو أكثر خلال الفترة المؤدية إلى أحد سحوبات الحملة الثلاثة والتي تستمر بدءا من شهر يناير حتى نهاية شهر مارس القادم، وتقدم 15 جائزة من خلال ثلاثة سحوبات، في كل سحب يتم الإعلان عن خمس جوائز.

يتم احتساب فرص الدخول في السحب بناءً على إجمالي قيمة المشتريات خلال فترة الحملة. ويحصل العملاء على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير قاموا بإنفاقها محليا، في حين حصلوا على ثلاث فرص لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير قاموا بإنفاقها دوليا.