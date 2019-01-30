مال وأعمال

ارتفعت أرباح شركة المباني خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي، ومقترح بتوزيع نقدي ومنحة.

وحسب بيان الشركة لبورصة الكويت، أمس، بلغت أرباح الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي 13.3 مليون دينار (43.9 مليون دولار)، مقابل 12.4 مليون دينار بالربع الرابع من 2017.

وحققت المباني أرباحاً خلال عام 2018 بقيمة 52.5 مليون دينار، مقابل 49.2 مليون دينار أرباح عام 2017، بنمو 6.9%.

وأوصى مجلس إدارة المباني، بتوزيع 12 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 12 فلساً لكل سهم، كما اقترح المجلس توزيع 6 في المئة من رأس المال كأسهم منحة على المساهمين، بواقع 6 أسهم لكل مئة سهم. ويبلغ رأس مال المباني 98.4 مليون دينار، موزعاً على 983.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.