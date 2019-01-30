مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?01 دولار في تداولات امس ليبلغ 59?72 دولاراً مقابل 60?73 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط بعد زيادة في أنشطة الحفر لاستخراج النفط في الولايات المتحدة أشارت إلى مزيد من النمو في الإمدادات وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?71 دولار ليصل الى مستوى 59?73 دولاراً كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1?70 دولار ليصل الى مستوى 51?99 دولاراً.

