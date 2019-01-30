loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخام الكويتي انخفض لـ 59.72 دولاراً


انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?01 دولار في تداولات امس ليبلغ 59?72 دولاراً مقابل 60?73 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط بعد زيادة في أنشطة الحفر لاستخراج النفط في الولايات المتحدة أشارت إلى مزيد من النمو في الإمدادات وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?71 دولار ليصل الى مستوى 59?73 دولاراً كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1?70 دولار ليصل الى مستوى 51?99 دولاراً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة