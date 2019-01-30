مال وأعمال

اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ،ان الكويت تحرص على تنمية العلاقات في العراق وذلك بإشراك القطاع الخاص للاستثمار في العراق مؤكدا أن الكويت تربطها علاقات تاريخية مع العراق ولاسيما مع جنوب العراق معربا عن سعادته بالتوصل الى الحلول لبعض الملفات المشتركة مابين البلدين.

ودعا الغانم في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه مع رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة والوفد المرافق الى ضرورة تطوير العلاقات خلال الفترة القادمة وذلك بالتخلي عن ازمات الماضي مبينا ان الكويتيين غير راضيين عن الوضع الاقتصادي في العراق والنوايا صادقة لاتخاذ الحلول فضلا عن ان الإعلام الكويتي يعمل دائما على تهدئة الوضع بين البلدين.

ولفت الى ان جلسة النقاش اتسمت بالصراحة بين الجانبين، ما يدل على تواصل عناصر المحبة والود بين البلدين لترسيخ مكانة العراق بالكويت مبينا ان التوصل الى حل نهائي مع الاشكاليات بالبصرة سوف يعزز الى دفع الحلول داخل باقي العراق، لافتا الى ان العلاقات مابين الكويت والعراق تسير في مراحل ايجابية متوقعا ستنعكس ايجابا على كافة القضايا.

واوضح الغانم ان العراقيين عانوا كثيرا بسبب النظام العراقي السابق وهم يتفهمون دور الكويت الايجابي تجاههم، مشيرا الى الكويتيين ان العراق مجال واسع للاستثمار في حين ان القطاع الخاص الكويتي القطاع الاقوى في المنطقة

متمنيا ان تتركز استثمارات القطاع الخاص الكويتي في العراق خلال الفترة المقبلة نظرا لما يربط البلدين بعلاقات اجتماعية قوية مبينا ان استقرار الكويت هو استقرار للعراق والعكس. مستدركا الغانم الاوضاع الاقتصادية القوية في الماضي حيث كانت واردات الكويت 60 % من الخارج يعاد تصديرها للعراق.

وقال الغانم خلال الاجتماع إن حسن النية للتعاون بين الجانبين مؤكدا تأييد صاحب السمو امير البلاد والحكومة الكويتية لتفعيل العلاقات المستقبلية بين البلدين، موضحاً أن تاريخ العلاقات التجارية بين دولة الكويت ومدينة البصرة تحديداً يرجع إلى بدايات القرن الماضي ولها خصوصية اجتماعية وثقافية نظراً لقرب المسافة، وقد أكد على حرص الغرفة لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مشيراً إلى الزيارات الرسمية والتجارية والأثر الذي تتركه في تفعيل التعاون التجاري والاستثماري، كما أوضح أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها المتاحة لأصحاب الأعمال العراقيين وتوفير المعلومات كافة التي من شأنها تيسير أعمالهم بدولة الكويت وعقد شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائهم الكويتيين وبالتالي تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.

نوايا صادقة

ومن جانبه قال صبيح الهاشمي رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين في البصرة ان العلاقة مابين الكويت والعراق لا تتوقف عند اي خلافات مبينا ان ما تم من مناقشات يعكس الرغبة بين الجانبين للتوصل الى حلول قريبه معربا عن نية العراق الصادقة للمضي من اجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

واضاف ان موضوع الضرائب والجمارك كان ابرز المناقشات التي تستوجب وضع الحلول كونها معوقات جوهرية متمنيا تجاوزها قريبا لافتا إلى أن البصرة تمتلك ثروات كبيرة وتحتاج الى خمسين عاما للاعمار في البنية التحتية، داعيا الشركات الكويتية للدخول في هذه المشاريع.

وعن النماذج للاستثمارات الكويتية في العراق بين انها اكثر من عدد كبير من الشركات تستثمر في القطاع النفطي وعلى رأسها كويت انريجي وغيرها من الشركات العالمية والاجنبية، الا اننا بحاجة الى شركات تعمل في مجالات اخرى.

وطالب الهاشمي الاستثمار في قطاعات اخرى داخل البصرة وجميع المجالات وعدم حصرها في النفط خاصة الشركات الكويتية وعبر الهاشمي عن خالص شكره للغرفة على حسن الاستقبال.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تقدم مستمر وتمنى أن تكون بمستوى الطموح الذي يهدف إليه الطرفين، وقد حث قطاع الأعمال الكويتي ذو الخبرة الكبيرة في الاستثمار على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة البصرة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للعراق والمنفذ البحري الوحيد لها، مشيراً إلى أنها تمتلك ميزات استثمارية متعددة نظراً لقربها من دولة الكويت وباعتبارها من أكثر المناطق استقراراً سياسياً وأمنياً في العراق، وبين أنه قد تم وضع آليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى وجود قنصلية كويتية في البصرة يسهل أعمال المستثمرين الكويتيين وكذلك تسهيل استخراج تأشيرات الدخول لأصحاب الأعمال، مقدماً الدعوة للغرفة وأصحاب الأعمال لزيارة مدينة البصرة والمشاركة بمعرض البصرة الدولي السنوي.

