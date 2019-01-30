مال وأعمال

يفتتح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد ناصر الروضان اليوم فعاليات وأعمال ملتقى الكويت الصناعي الأول الذي ينطلق تحت شعار «عهد صناعي جديد ... رؤية وشراكة»، بمشاركة المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عبدالكريم، ونخبة من المتحدثين والمشاركين: الدكتور يوسف العلي - وزير التجارة والصناعة السابق، و الدكتور خالد مهدي-الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، و الدكتور سعد البراك- نائب رئيس مجلس الإدارة للصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة، و مناف الهاجري- الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي وعضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومصعب النصف- رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، وحسين الخرافي- رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، وجاسم السعدون- رئيس مجلس غدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، والمهندسة غصون غسان الخالد- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيكو، والمهندسة سارة اكبر- عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضو مجلس أمناء مدينة الحرير.

وبهذه المناسبة دعا رئيس اللجنة التنظيمية العليا للملتقى سالم المهنا القطاع الصناعي والمهتمين بالشأن الصناعي عموما لحضور فعاليات المؤتمر والذي سيشهد عرض الملامح الهادفة لبناء قطاع صناعي متطور قادر على المساهمة الفعالة في بناء كويت جديدة 2035 وبما يعزز أداء وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى المنظور والبعيد.

وقال المهنا إن المؤتمر يكرس مرحلة جديدة وتطلعات وآمال كبيرة للقطاع الصناعي الذي يمثل عصب اقتصادي مهم في كل الاقتصاديات الحديثة على مستوى العالم، وأضاف إن المؤتمر يمثل جسراً من التواصل والتعاون مع القطاع الصناعي كما أنه يعتبر فرصة كبيرة للالتقاء بين خبرات صناعية وقيادات استثمارية واقتصادية تستشرف مستقبل القطاع وتناقش التحديات والطموح وصولا إلى وضع توصيات مناسبة يمكنها أن تمثل نهجا للمرحلة المقبلة.

وشدد المهنا على أن هناك رغبة أكيدة ونوايا صادقة وجهود كبيرة لمواكبة وترجمة خطة التنمية لا سيما ما يخص الجانب الصناعي الذي يعقد عليه آمال كبيرة في أن يكون رديفاً قوياً مستداماً للقطاع النفطي، ينوع مصادر الدخل ويعزز من الإيرادات غير النفطية.

