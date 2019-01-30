مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في مراسم رفع العلم بمناسبة بدء الاحتفالات الوطنية، حيث تواجد مجموعة من موظفي «بيتك» خلال الاحتفال بفعالية رفع العلم التي حضرها محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا وعدد كبير من كبار الشخصيات على مستويات عديدة، والسفير الأميركي وعدد كبير من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالبلاد، حيث تعد الفعالية التي تقام سنويا بقصر نايف وسط حضور رسمي وشعبي بمثابة الاعلان عن انطلاق الاحتفالات الوطنية التي تحيي في النفوس الذكريات الغالية عن اجمل الايام في تاريخ الكويت.

وتأتي مشاركة «بيتك» في الفعالية ضمن مبادراته المتعددة التي تعبر عن حرصه على اداء متطلبات المسؤولية الاجتماعية والوطنية والتواصل مع الجمهور، وتقديرا لاهمية المناسبة وعظيم قدرها لدى الجميع.

ويبادر «بيتك» بالمشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية ورعاية الانشطة الاجتماعية في هذه الايام التي تزدان فيها الكويت بمظاهر البهجة ضمن حملة ينظمها «بيتك» سنويا للمشاركة في هذه الاحتفالات الوطنية ويسهم من خلال فعاليات وانشطة وبرامج عديدة في إحياء ذكرى الايام الخالدة في تاريخ الوطن، كما يؤكد بكل مساهماته ومشاركاته التزامه بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع وافراده، خصوصا وان «بيتك» الاكثر انتشارا ويتمتع بأكبر قاعدة عملاء، الامر الذي يقوي روابطه بالمجتمع، ويؤكد هويته المصرفية الاسلامية، وريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية.

