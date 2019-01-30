مال وأعمال

ثمّن اتحاد اصحاب الفنادق الكويتية عاليا أداء معرض «هوريكا الكويت 2019»، واشاد «بانشطته الهادفة الى العناية الحِرفية المتطورة بمختلف مكونات واطراف صناعة الضيافة في البلاد».

واعلن الاتحاد في بيان صحافي أنه «تابع بشكل مدروس مجريات وفعاليات المعرض في دورته الاخيرة التي جرت منتصف الشهر الحالي، وتوقف عند ما تركته هذه التظاهرة من اصداء واسعة بين المعنيين واهل الاختصاص، على المستوى المحلي ولدى العديد من البعثات الدبلوماسية المهتمة بتحسين مستوى علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الكويت، وفي ضوء ذلك قرر المجلس تقديم دعمه المستمر لهذه التظاهرة المتخصصة الفريدة من نوعها في البلاد، وذلك عبر رعاية دائمة للمعرض بجميع دوراته القادمة».

وكان الاتحاد قد حضر افتتاح المعرض ممثلا بعضو مجلس الادارة وامين سر المجلس عبد الاله محمد معرفي، وتسلم «درع هوريكا» من راعية المعرض وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور مدير عام شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» نبيلة العنجري، والأمين العام للاتحاد محمد ناجيا ومدير عام شركة هوسبيتاليته سرفيسز جمانا داموس. كما قام عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بتفقد المعرض تباعا خلال ايامه الثلاثة (من 14 الى 16 يناير الحالي) وجالوا على اجنحة الفنادق والمؤسسات العارضة من شركات متخصصة في منتجات وخدمات الفنادق والمطاعم.

واوضح الاتحاد في بيانه ان قرار رعايته ودعمه جميع الدورات القادمة لمعرض هوريكا الكويت يأتي انطلاقا من:

1 - المساهمة الفاعلة والمتواصلة للمعرض، ولشركة ليدرز جروب ومديرها العام نبيلة العنجري، بتطور صناعة الضيافة في البلاد، مع ما لذلك من انعكاسات ايجابية مباشرة على سمعة ومكانة الكويت في هذا المجال.

2 - يعتبر الاتحاد ان دعمه لمسيرة المعرض تخدم ترويج الكويت في المنطقة والخارج كوجهة لرجال الاعمال والمتسوقين والسياح والزوار.

3 - لكونه من ابرز المعنيين بتطوير صناعة الضيافة وكل ما من شأنه المساعدة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المستقبل، يعتبر اتحاد اصحاب الفنادق نفسه معنيا بمؤازرة المبادرات الخاصة التي اثبتت نجاحها وجدواها بجهود ذاتية من اصحابها.

وختم البيان بان الاتحاد «يقدر ما قدمه المعنيون بهوريكا الكويت منذ بدايته في 2012 من نموذج ايجابي مفاده بان بوسع القطاع الخاص قادر دائما على احداث تطور نوعي حتى في ظروف صعبة، ويثمّن الاتحاد عاليا أداء المعرض في دورته للعام 2019، وانشطته الهادفة التي شملت ندوات وجلسات نقاش ومسابقات طهي رفيعة المستوى والتحكيم، واجتماعات عمل واتفاقات بين الشركات والزوار، كما ينوه بالأداء العالي من التنظيم والادارة، وكل ذلك يؤكد العناية الحِرفية المتطورة بمختلف مكونات واطراف صناعة الضيافة في البلاد».

