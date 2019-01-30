مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن رعايتها فعاليات الدورة الثالثة لمعرض الصناع العالمي Maker Faire Kuwait 2019 للعام الثاني على التوالي، والذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، ويفتتحه ممثلاً عن سموه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 9 فبراير 2019، في أرض المعارض بمشرف صالة رقم 8.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن رعايتها لمعرض الصناع العالمي Maker Faire Kuwait 2019 للمرة الثانية على التوالي، حيث تأتي رعاية الخطوط الجوية الكويتية للمعرض ضمن سعيها المستمر لمشاركة الشباب أفكارهم وابداعاتهم وتقديم الدعم الكامل لهم في جميع المجالات التي تعود بالخير والمنفعة على دولة الكويت والمجتمع الكويتي، اذ تضع الشركة على عاتقها ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشباب والابداع تقديم أفضل الخدمات والعمل على تسخير جميع الامكانات اللازمة لهم، عبر المساهمة في تشجيعهم وتنمية قدراتهم وامكاناتهم».

وأضاف العنزي: «ان مشاركة رعاية ومشاركة الخطوط الجوية الكويتية للمعرض للعام الثاني على التوالي تأتي لما له من فرصة جيدة وفريدة لالتقاء الشباب بمشاريعهم الصناعية والتكنولوجية والفنية والحرفية والتعليمية وما يتمتعون به من أفكار تخدم المجتمع الكويتي وقطاع الصناعة على وجه الخصوص، لذا فان مشاركة الخطوط الجوية الكويتية تعكس دورها في دعم مؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص وتطبيقاً للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من خلال رعاية ودعم سموه للشباب الواعد الذي يمثل مستقبل دولة الكويت في المشاريع والصناعات الحرفية واليدوية والتكنولوجية التي تسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد القومي».

واختتم العنزي تصريحه بحرص الخطوط الجوية الكويتية المستمر على دعم تلك الفعاليات وتشجيعها حيث انهاتأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع والشبابوسعيها الدائم على رفع الاقتصاد الكويتي من خلال ابداع أبنائه ودفع عجلة التنمية تنفيذاً لرؤية الكويت 2035، اذ أن الخطوط الجوية الكويتية كانت ومازالت سباقة دائماً في تقديم الرعاية والدعم والتشجيع لمثل تلك الفئات التي تعتبر مستقبلاً واعداً لوطننا الحبيب الكويت».

