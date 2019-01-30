مال وأعمال

أكدت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، انه منذ ان «شرعت السلطات المصرية عام 2016 في برنامج اصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حالياً بمقتضى اتفاق مالي. ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة الى 10 % تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في اجراءات الحماية الاجتماعية. وزادت انه من المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً في الاصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، الى جانب الاجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تسهم في تحسين الحوكمة.

