مال وأعمال

قال وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح إن وزارة النفط ستنفذ الخطط الجديدة المتعلقة بمشروع الثقافة البترولية والذي تتبناه الوزارة منذ عام 2003 باستقبالها كوكبه من مدارس التعليم الخاص والنوعي بالتزامن مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي الجديد وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأوضح الشيخ طلال في بيان صحافي، أن مشروع الثقافة البترولية هدفه تثقيف جيل جديد يدرك أهمية البترول كمصدر رئيس لاقتصاد دولتنا الحبيبة وكيفية المحافظة عليه كثروة قومية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يحقق أقصى معدلات الفائدة عبر المستقبل للأجيال القادمة.

من جهتها قالت رئيس مشروع الثقافة البترولية ومراقب العلاقات العامة والاعلام البترولي بالانابة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح إن مشروع الثقافة البترولية تطور عبر السنوات الماضية ليصبح بنداً أساساً من ضمن أعمال مراقبة العلاقات العامة في وزارة النفط.

اجتماعات تنسيقية

وذكرت الشيخة تماضر ان وزارة النفط تقوم باعداد الخطة العامة للمشروع وعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية للوصول لآلية عمل مناسبة والتجهيز للمواد العلمية اللازمة، واقامة المحاضرات البترولية لنشر المعرفة المتخصصة بالصناعة البترولية الكويتية واجراء استبيانات لقياس الرأي لعدة شرائح من المجتمع الكويتي وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب والطالبات للمنشآت النفطية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة واقامة معارض محلية وخارجية للتوعية بالثقافة النفطية بالاضافة الى حملات توعوية متنوعة.

