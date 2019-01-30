مال وأعمال

بحث صندوق خليفة لتطوير المشاريع مع دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عددا من المبادرات والمشاريع والبرامج والمحفزات الداعمة لريادة الأعمال وتقديم جميع أنواع الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز مساهمتها في قطاع الاعمال على مستوى امارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع مع راشد البلوشي وكيل الدائرة بالانابة في مقر الصندوق بأبوظبي مؤخرا بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

واطلع وكيل الدائرة خلال الاجتماع على نموذج العمل في الصندوق والتحديات التي تواجه رواد الاعمال المواطنين خلال مسيرتهم العملية والتي قدم بموجبها الصندوق عددا من المقترحات التي تهدف الى تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجانبين بهدف استعراض عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية بما يحقق الأثر الايجابي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن الصندوق نجح خلال 12 عاماً من العمل في تقديم الدعم المطلوب لرواد الأعمال المواطنين وتشجيعهم على خوض غمار المشاريع الوطنية المبتكرة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة العمل الحر، ودعم ثقافة ريادة الأعمال، مستندا الى استراتيجية واضحة قائمة على الابتكار والابداع، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بتمكين الشباب في ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.»

من جهته أشاد راشد البلوشي وكيل الدائرة بالانابة بالجهود المتميزة التي يقوم بها صندوق خليفة كجهة حكومية غير ربحية، في سبيل تطوير ريادة الأعمال في الدولة عموماً وامارة أبوظبي على وجه الخصوص.

