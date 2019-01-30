الاخيرة

لا تزال الحكومة تخرج علينا بين فترة وأخرى بتصريحات حول خططها لتكويت الوظائف واحلال المواطنين بدلا من الوافدين في المهن الحكومية استنادا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لعام 2017.

لكن واقع الحال يختلف تماما عن أطروحات الحكومة أو أمنياتها بمعنى أدق، فرئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح قد أعلن قبل أيام عن عزمه رفع مذكرة تفصيلية لرئيس مجلس الأمة تتضمن تفاصيل تعامل الحكومة مع اللجنة فيما يخص ملف احلال المواطنين بدل الوافدين في وزارات الدولة، وملف البطالة الذي بدأ بالاستفحال أخيراً.

الصالح في تصريحه لاحدى الصحف المحلية اتهم الحكومة علنا بتقديم أرقام قديمة تخص موضوع التكويت بأطر جديدة من خلال وضعها في مغلف جديد! وقيام الحكومة بمحاباة الوافدين والاصرار على جلب عمالة غير مؤهلة بشكل سنوي للكويت.

هذا التصريح لم يأت من شخص عادي في الشارع، أو مواطن يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، بل جاء من رئيس للجنة برلمانية اختصت بنظر مشكلة البطالة والتكويت، وكان شاهدا على تغول وسيطرة تيار معين من الوافدين على ديوان الخدمة المدنية وتلاعبه بالأرقام والبيانات في سبيل ضمان عدم توظيف المزيد من المواطنين في بلدهم!

لا نريد أن نصنع خطاباً عنصرياً ضد أي أحد، ولا نريد أن نقطع أرزاق من جاء لطلب الرزق، لكن مسألة تلاعب جهات حكومية بالأرقام والبيانات واعطاء معلومات مغلوطة لمجلس الأمة والذي يعد سلطة الشعب وحارس الدستور يعني أننا أمام أمرين لا ثالث لهما، اما أن الحكومة لا تحترم المواطن ولا تلقي له بالا، ولا تحترم نواب الأمة معه ولا تلقي لهم بالا، لذلك فانها تزودهم بالبيانات المغلوطة غير آبهة بالعواقب، أو أن الحكومة قد تمت السيطرة عليها من قبل بعض المستشارين الوافدين الذين لا يريدون للمواطن الكويتي أن يأخذ مكانهم، فبدأوا بالتلاعب بالأرقام وتقديم الأرقام القديمة بشكل جديد، وفي كلتا الحالتين نحن أمام مصيبة عظيمة.

أما اضطرار النائب الى رفع مذكرة لرئيس مجلس الأمة للشكوى، فهي مصيبة أخرى توضح لنا أن النواب ما عادوا يثقون في الأدوات الدستورية المعروفة بسبب ضرب الوزراء لها عرض الحائط وعدم وجود احساس بالمسؤولية لدى نواب آخرين لا هم لهم سوى تمرير المعاملات ورفع اليد تضامنا مع الحكومة.

ختاماً، نأمل أن تعي الدولة خطر البطالة وتصاعد نسبها مبكرا قبل أن يقع الفأس بالرأس، خصوصا وأن الفئة التي تعاني من البطالة وانتظار «الدور» في ديوان الخدمة هي من فئة الشباب المتعلم المثقف الذي لا يمكن كبحه اذا اشتعل.

