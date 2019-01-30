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قال الفلكي خالد الجمعان ان مذنب «ايوموتو» سريع الحركة يقترب من الأرض ويشاهد في سماء الكويت خلال هذه الأيام.وذكر الجمعان لـ«كونا» أن هذا المذنب تم اكتشافه مؤخرا في ديسمبر 2018 من قبل عالم فلك ياباني ومن خلال المتابعة والرصد أفادت التقارير الفلكية بأن هذا المذنب يعبر حاليا بأمان بمسافة لا تقل عن 45 مليون كيلومتر من الأرض وفي أقرب نقطة له والتي من المتوقع أن يصل اليها في 11 فبراير المقبل. وأضاف أنه يمكن مشاهدة المذنب بواسطة منظار بسيط أو تليسكوب صغير في سماء الكويت ودول الخليج أيضا وهو يعبر مجموعة الأسد النجمية بعد غروب الشمس مباشرة وحتى الساعة الخامسة صباحا حيث يتراوح لمعانه ما بين 7 الى 8 علما بأن أقل قدر للمعان يمكن للعين البشرية رؤيته هو القدر السادس في السماء الخالية من التلوث الضوئي.

وأوضح الجمعان أن هذا المذنب الذي اطلق علية رمز (C/2018 Y1) صنف كأحد أسرع المذنبات في المجموعة الشمسية حيث تبلغ سرعته 66 كيلومترا في الثانية. وأشار الى أن بيانات المذنب «ايوموتو» لا تزال غير مكتملة ويتم متابعته من خلال المراصد المنشرة في العالم من أجل معرفة معلومات أكثر عن حجمه ومكوناته.

