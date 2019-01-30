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يحظى الدجاج بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريبا، لأنه مصدر صحي ورخيص للبروتين مقارنة باللحوم الأخرى، لكن الانتباه الى عادة خطأ قبل طهو الدجاج يعد ضروريا.

فاذا كنتم ممن يحرصون على غسل الدجاج النيئ حرصا على تنظيفه و«تطهوره»، عليكم التوقف عن ذلك فورا لأن هذه العادة، رغم أنها تبدو سليمة، تنذر بمشاكل صحية خطيرة تصل الى حد التسمم الغذائي.

وبحسب موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، فان سكب الماء على الدجاج النيئ من شأنه أن ينقل أنواعا مختلفة من البكتيريا الضارة الى اليدين والملابس ومعدات الطهو القريبة. وبامكان قطرة الماء الواحدة التي تتطاير من غسيل الدجاج أن تتحرك لمسافة تبلغ نصف متر، وحين تجرف بكتيريا الـ«كومبيلوباكتر» الموجودة في الدجاج، وتزداد فرص الاصابة بالأمراض.

وتوضح ارشادات الهيئة البريطانية، أن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب التسمم الغذائي حين تنتقل الى الانسان، ولذلك، فإن الوقاية هي الحل. وتعد بكتيريا «كومبيلوباكتر» من أبرز عوامل الاصابة بالتسمم الغذائي في بريطانيا، وتشير الأرقام الى أن 50 في المئة من الدواجن التي تباع في البلاد تحمل البكتيريا.وتسبب هذه البكتيريا آلاما في المعدة فضلا عن اسهال حاد ونوبات من الغثيان، قد تتراوح بين اثنتين و5 في اليوم الواحد. ويوصي خبراء الصحة باتباع عدد من النصائح لتفادي المشكلة الناجمة عن البكتيريا، وتقتضي أول خطوة، وضع الدجاج في أسفل الثلاجة حتى لا يقطر على باقي الأطعمة. وفي المنحى نفسه، يتوجب على الناس أن يحافظوا على الدجاج في درجة حرارة متدنية، أما البكتيريا الموجودة فستموت لا محالة خلال عملية الطهو على نار ساخنة. ولتفادي انتقال البكتيريا بعد الطبخ، ينصح الخبراء باستخدام الماء والصابون لغسل كل الأماكن والمعدات التي استخدمت أثناء عملية طهو الدجاج.

