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يعكف عملاق محركات البحث على الانترنت غوغل على توسيع خدماته لمستخدمي الشبكة العنكبوتية من خلال استغلال تطبيق غوغل ديو Google Duo الشهير للدردشة عبر الفيديو وطرحة للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وسيقوم غوغل باصدار نسخة من تطبيق ديو للمحادثة ليصبح متاحا على المتصفح غوغل كروم بالاضافة الى المتصفحات المنافسة الأخرى مثل موزيلا فايرفوكس وأبل سافاري، بالاضافة الى توفيره على شكل تطبيق منفصل يمكن الحصول عليه من متجر غوغل بلاي أو متجر أبل.

ويعني هذا توسيع خدمة غوغل ديو للوصول الى مستخدمين أكثر. الا أنه من غير الواضح حتى الآن فيما اذا كانت نسخة اصدار التطبيق على الويب ستشمل جميع الوظائف التي يتمتع بها التطبيق المنفصل.

ولكن من المرجح أن تتضمن، على الأقل، ميزات Duo الأساسية مثل نوك نوك knock knock والقدرة على ترك رسائل بالفيديو.

وقدم عملاق الانترنت غوغل ميزات جديدة الى تطبيق الدردشة المرئية الشهير من وقت لآخر من بينها اجراء المكالمات الجماعية بالفيديو، وهو ما يدعمه حاليا تطبيق فيس تايم من أبل من خلال الاتصال الجماعي بـ32 مستخدماً في وقت واحد.

