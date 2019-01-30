محمود حسين غلوم حسين دشتي 46 عاماً شيع، الرجال: حسينية مسلم بن عقيل (الرشيد) سلوى، ق1، شارع المسجد الأقصى، م49، ت: 99667599، النساء: حسينية آل الرسول، الرميثية، ق8، شارع أسامة بن زيد، ت: 60605500

عبدالله عيسى عبدالرسول محمد 59 عاماً شيع، حسينية جمدار، السالمية، ق10، شارع عمان، بجانب مستشفى الراشد، ت: 69601222-67786981

البندري نايف الفليج الشمري 25 عاماً شيع، الرجال : قسايم العيون، ق3، ش3، م17، ت: 55255542، النساء: جابر الأحمد، ق7، ش772، م392، ت: 99600949

جاسم أحمد شهاب المجادي 74 عاماً شيع، الرجال: حسينية الهزيم، المنصورية، ق1، ج 14، م51، ت: 99901115- 25234174، النساء: الشهداء، ق5، ش506، م4، ت: 25234175

عبدالله علي حسين القطان 78 عاماً شيع، الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ق1، شارع جاسم الوزان، م3، ت: 99033473- 99411722، النساء: الزهراء، ق3، ش300، م26، ت: 99760689

عبدالرحمن حمد يعقوب عبدالله الشطي 55 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الرميثية، ق9، ش 93، م14، ت: 94080836- 99933464، النساء: العدان، ق6، ش 17، م42، ت: 69303639

معتوق محمد حسن الصحاف 86 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم،

الرجال: حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية، ق5، شارع الأقصى، ت: 99031004، النساء: السالمية، ق12، شارع أبو ذر الغفاري، ج5، م9،

ت: 97905475

صفيه محمد حسين بن حسن، ارملة فهد علي الطبيخ 66 عاماً شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق3، ش319، م27، ت: 66554441، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، شارع أبوحنيفة، ج101، م16، ت: 99631432

صالح عبدالله صالح البلوشي 59 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، اشبيلية، ق1، ش129، م5، ت: 65088085- 55591191

إنا لله وإنا إليه راجعون

