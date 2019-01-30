آراء

تحتفي الكويت هذه الأيام بذكرى مرور ثلاثة عشر عاما على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم، وهي ذكرى مهمة لدخول الكويت مرحلة سياسية جديدة سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى صعيد العمل الداخلي السياسي مرت الكويت بالعديد من الاصلاحات السياسية سواء كانت عبر فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، وتعديل الدوائر والنظام الانتخابي واعطاء المرأة حق المشاركة السياسية وتمكينها من تلك المشاركة عبر المشاركة الفعالة في البرلمان والحكومة،بالاضافة الى اقرار العديد من القوانين بما فيها قانون «المرئي والمسموع» و«السوشيال ميديا» و«المطبوعات» وجميعها ذات تأثير مباشر في الحياة السياسية الكويتية. وقد مرت الكويت كغيرها من دول المنطقة بما سمي بأحداث الربيع العربي التي عصفت بالكثير من الأنظمة السياسية الا ان الكويت كانت الأقل تأثيرا وذلك بفعل تماسك وقوة مؤسسات الدولة وعلاقة الأسرة الحاكمة بالشعب الكويتي الذي أصر على الابقاء على نظامه التقليدي بدلا من المغامرة في بدائل فاشلة تفضي الى المزيد من الفوضى وتعزيز الطائفية وغيرها من الأمراض الاجتماعية والسياسية المستعصية في المنطقة العربية.

وقد كانت بصمات صاحب السمو امير البلاد كبيرة في العمل الدبلوماسي وهذا ليس بغريب على سموه فهو صاحب أقدم تجربة دبلوماسية عالميا انعكست بشكل كبير عند وصوله لسده الحكم، فتمكنت الكويت من استعادة دورها الاقليمي والعالمي عبر سياسة «الحياد الايجابي» وتنويع الشركاء الدوليين، واضعة نصب أعينها استقرار منطقة الشرق الأوسط وكويت ما بعد البترول والتي توجت بما سمي بـ«كويت الجديدة» حيث الجميع يتطلع بأن تتحول الكويت من مجتمع استهلاكي الى مجتمع ابداعي منتج قادر على ان يضيف الجديد في عمله الاقتصادي عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية والكفاءات المختلفة في شتى المجالات الحيوية والعلمية والاقتصادية والتعليمية، فرهان المستقبل هو على العلم والعمل الجاد غير المنقطع والتفكير من خارج الصندوق ودعم العمل المفتوح والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت تلك الرؤية التي أرادت الكويت ان تعيشها وان تتشاركها مع دول ومجتمعات أخرى فكان مشروعها الذي حملته للكويت وتتوج أخيرا بدعم التكنولوجيا العربية كطريق لتطوير المنطقة العربية، وكذلك الحال مع دوائرها الأفريقية والآسيوية والغربية.

بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا نهنئ الكويتيين شعبا وحكومة داعين المولى ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

