آراء

لا أدري ما معايير التعيين في المجالس العليا في الدولة مثل المجلس الأعلى للتخصيص أو المجلس الأعلى للتخطيط أو المجلس الأعلى للبترول وغيرها من المجالس العليا؟ باعتقادي الشخصي ان المعيار الوحيد.. هل أنت مقرب من الحكومة أم لا؟ والدليل واضح. فلنأت الى التعيينات الأخيرة في المجلس الأعلى للبترول حيث نرى العجب العجاب، فأغلب الأعضاء المتفرغين هم في الأساس وزراء سابقون لم يوفقوا في وزاراتهم وخرجوا، إما بسبب الاستجوابات أو بسبب عدم رضا المواطنين عن أدائهم أو بسبب الضغط النيابي عليهم، فبالتالي المنطق يقول إنهم يجب ان يستريحوا في بيوتهم. أما ان تأتي الحكومة وتعينهم مرة أخرى فهذه طامة كبرى.

وكم كنت أتمنى أن يكون هؤلاء الأعضاء المعينون في المجلس الأعلى للبترول من ذوي التخصصات النفطية ولكننا للأسف رأينا بينهم من كان تربوياً والآخر له علاقة بالعمالة والثالث بالطرق والأشغال والبلدية.... الخ.

أتمنى أن نرى في المستقبل شبابا من ذوي التخصصات الفنية التي تطابق تخصصاتهم أماكن تعيينهم في هذه المجالس العليا حتى ينهض البلد وأتمنى ان تختفي مقولة «إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر».. وللحديث بقية.

