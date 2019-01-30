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وسط أجواء احتفالية تزامنت مع انطلاق احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية أقامت جريدة «الأنباء» الكويتية حفلا بمناسبة مرور 43 عاما على صدورها تحت رعاية وزير الإعلام محمد الجبري والذي أناب عنه وكيل وزارة الاعلام محمد العواش وايضا حضور ومشاركة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وعدد كبير من الشخصيات والاعلاميين والفنانين كما تخلله تكريم عدد من الشخصيات والفنانين الكويتيين والعرب وقد اقيم الحفل في قاعة البركة في الثريا سيتي بالفروانية وقد قدم الحفل الاعلامي علي نجم.

وفي كلمة مسجلة عرضت أثناء الحفل قال الوزير الجبري ان «الأنباء» تعتبر جريدة شاملة واعدة ومتميزة في خدمة القارئ في كل مكان حيث انتهجت المصداقية في سبيل الارتقاء في الصحافة الوطنية والإعلام الهادف واثبتت حرفية ومهنية جعلتها في مراتب الصدارة ولعل هنا نستذكر مؤسسها الراحل خالد يوسف المرزوق أحد رجالات الكويت المرموقين الذي جعل «الأنباء» صرح وطني ومنبع للنجاح والتميز والمتتبع لمسيرة «الأنباء» يرصد ما عرفت به من مواقف وطنية في كل المراحل المهمة من التاريخ المعاصرلدولة الكويت والعالم العربي.

كما استذكر الجبري حرص «الأنباء» على أن تكون صوت الكويت وذلك عند صدورها من القاهرة عام 1990 خلال فترة الغزو الغاشم ومطالبتها بحقوق دولة الكويت الشرعية ولتكون أول جريدة كويتية تصدر من خارج الكويت.

وبيّن أن «الأنباء» صحيفة ذات سياسة متزنة، لافتا إلى أنها من المؤسسات الإعلامية التي تستقطب الطاقات الوطنية التي تتحمل المسؤولية وتواكب التطور الإعلامي وتمنى لهم مزيد من التقدم والنجاح خلال عيدها 43.

وبعدها كانت هناك كلمة لرئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل يوسف المرزوق الذي رحب بالحضور وثمن لهم مشاركتهم في عيد «الأنباء» السنوي سواء من داخل الكويت وخارجها كما تطرق الى جائزة «شعلة الأنباء» للاعمال الدرامية الفنية وهو نوع من التكريم والتقدير للفنانين الكبار وتم العمل على ان توزع تلك الجوائز بحيادية وايضا تطرق الى التقدم التكنولوجي حيث كان لـ «الانباء» نصيب فيها عبر النشر والتغطيات وان هذا الامر يعني الكثير للقائمين على الصحيفة في سبيل تقديم الأفضل للقراء خاصة انها تعتبر للكل سواء المواطنين او الوافدين.

وبعدها تم تكريم الجهات والشخصيات التي تم اختيارها ومنها مركز جابر الأحمد الثقافي وتسلمها فيصل خاجة مدير المركز وايضا تم تكريم فيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت القابضة كما تم تكريم الزميلة فاطمة حسين رئيس جمعية الصحافيين الكويتية.

وخلال الحفل تم تكريم الفنانين الحائزين على جوائز «شعلة الأنباء» وقد حازت الفنانة سعاد عبدالله على جائزة أفضل ممثلة دور أول أما الفنان داود حسين فقد حاز على جائزة أفضل ممثل دور أول وايضا د. حمد الرومي على جائزة أفضل كاتب اما المخرج البحريني علي العلي فقد حاز على جائزة أفضل مخرج كما حازت الفنانة هبة الدري على أفضل ممثلة دور مساعد أما الفنان عبدالله الطراروة حاز على جائزة أفضل ممثل دور مساعد، أما مسلسل «العاصوف» فقد نال جائزة أفضل مسلسل درامي وتسلمها الفنان عبدالاله السناني، أما أفضل مقدمة مسلسل فقد نالها مسلسل «الخطايا العشر» وتسلمها الفنان خالد الشاعر.

وبعدها تم تكريم كلا من الفنانين طارق العلي وحسن البلام وهيا الشعيبي تقديرا لما قدموه في المجال الكوميدي، ولم يغب عن الفنان طارق العلي دوره الإنساني حيث طلب من والدة الصحافي الراحل حسن علي علي ان تصعد الى المسرح ويسلمها تلك الجائزة.

وبعدها تم تكريم العديد من الفنانين من خارج الكويت حيث تم تكريم كل من الفنان وليد توفيق ودانيلا رحمة من لبنان وأيضا تكريم كلا من الفنانة ليلى علوي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان مصطفى شوقي من مصر

وخلال الحفل تم تقديم فقرة مسرحية تحت عنوان «نجمة وقلم» للكاتب فهد العليوة واخراج عبدالعزيز النصار وشارك فيها كلا من شيناء ومحمد رمضان وفهد البناي وتم التطرق من خلالها الى اهمية العلاقة الايجابية بين الفنان والصحافة بشكل عام.

فقرات من الحفل:

رانيا فريد شوقي: «سعيدة بتكريمي لأول مرة في الكويت» وأعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها البالغة لتكريمها من جريدة «الأنباء» ووجودها لأول مرة في دولة الكويت وشعبها الكريم.

تحدثت رانيا عن دورها المتميز في مسلسل «عوالم خفية» مع النجم عادل إمام في رمضان السابق، والذي اعتبرته نقطة تحول في حياتها الفنية.

وتوجهت بالشكر لجريدة «الأنباء» لإتاحة الفرصة لها ورؤية محمد السنعوسي الذي كان الصديق المقرب لوالدها الراحل فريد شوقي.

مصطفى شعبان: صرح الفنان مصطفى شعبان عن سعادته بتكريم «الأنباء» ووجود الفنانة القديرة سعاد عبدالله.

ويشار إلى أن شعبان كان شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «أيوب» والذي حقق نسبة مشاهدة عالية.. شاركه في البطولة مريهان حسين، آيتن عامر ودياب ومحمد لطفي.

وصرح شعبان عن مشاركته في سباق رمضان 2019 بمسلسل «بيت راضي» وهو تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد صالح.

ليلى علوى: «فخورة بهذا التكريم بصحبة أهم الفنانين العرب».

قالت الفنانة ليلى علوي: «يعتبر تكريمي اليوم مميزاً من جريدة «الأنباء» لأن معظم المهرجانات تكرم الفنانين عن مشوارهم الفني، ولكن جريدة «الأنباء» يعد تكريمها مميزاً ومختلفاً عن الآخرين لوجودي مع نخبة من الفنانين الذين أقدرهم. وأضافت قائلة: فخورة بهذا التكريم بصحبة أهم الفنانين العرب. وتوجهت ليلى علوي بالشكر والتقدير لدولة الكويت لأنها تعد من أولى الدول التي تقدر الفن، فهو الجسر الوحيد للشعوب كلها.

فالفن يعبر عن نبض الشارع ومشاعرهم الحقيقية.

فالفن اللغة التي توحد الإنسانية كلها، وأتمنى أن نعيش جميعا في سلام وأمان.

هبة الدري: «فخورة بالتكريم المميز»

توجهت بالشكر لجريدة «الأنباء» عن تكريمها المميز وتقديرها لجميع الفنانين، أما عن مشاركتها في رمضان صرحت لـ «النهار»: أنها تشارك في عملين جديدين هما: «حدود الشر» مع الفنانة القديرة حياة الفهد حيث تظهر هبة في دور مميز جديد يضاف الى مسيرتها الزاخرة بالأعمال الناجحة .

وأيضا مسلسل «إفراج مشروط» تقدم من خلاله شخصية مركبة، وتمنت أن ينال العملان اعجاب المشاهدين.

دانيلا رحمة: «سعيدة لتكريمي أول مرة في حياتي»

اعتبرت دانيلا رحمة تكريمها من جريدة «الأنباء» بمثابة حلم وتحقق بعد طول غياب، فمنذ صغرها وهي تحب التمثيل وسعت للتميز من خلال مشاركتها في مسلسل «تانغو»، حيث أثنى الجميع على موهبتها وعفويتها.

