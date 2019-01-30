عربيات ودوليات

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس كبار الشخصيات الدينية في مصر في ختام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام. واجتمع ماكرون مع البابا تواضروس الثاني في كاتدرائية القديس مرقس في قلب القاهرة، مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية القديمة. كما زار ماكرون الكنيسة المجاورة للكاتدرائية، والتي استهدفت من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري في ديسمبر 2016 في هجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً.

وخلال اللقاء مع بابا الأقباط أكد الرئيس الفرنسي على أهمية «الحوار بين الأديان». وفي هذا الصدد، قال ماكرون «قررت أن يعقد مؤتمر جديد في باريس لمعرفة كيفية التصرف بشكل أكثر فعالية» بدون اعطاء المزيد من التفاصيل. وقال مسؤول دبلوماسي إن المؤتمر سيلقي الضوء على الأقليات الدينية في الشرق الأوسط. كما زار ماكرون مشيخة الأزهر، المؤسسة الاسلامية الأعرق في مصر، حيث التقى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع تناول «تدريب الأئمة في فرنسا ومكافحة الرؤية المضللة للدين».

وخلال زيارته وقرينته مقر الكاتدرائية المرقسية أكد الرئيس الفرنسي ، أن التعددية في مصر والمنطقة تمثل عنصرا أساسيا للسلام ، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لضمان أمن وحماية الأقباط.

وحرص ماكرون على التوقيع في سجل كبار الزوار بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما تفقد وقرينته الكنيسة البطرسية في الكاتدرائية، حيث اصطحبه البابا ووفد من الأساقفة إلى داخل الكنيسة التاريخية، ووضع الرئيس الفرنسي إكليلا من الزهور في مزار شهداء الكنيسة.

وأكد الرئيس الفرنسي حرصه على زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لما يكنه لها من احترام وللاعتراف بما تمثله من قيم ليس فقط لماضي مصر ولكن لمستقبلها أيضا، وقال : كنت أتمنى رؤية قداسة البابا تواضروس نظرا لأهمية الأقباط المصريين لفرنسا.. وأعلم جيدا كم عانى الأرثوذوكس في السنوات الأخيرة من الإرهاب ولكننا نشيد بالعمل الذي تقوم به الحكومة المصرية حاليا لضمان أمنهم.

وأعرب عن سعادته بلقاء البابا تواضروس في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، مشددا إن مصر أمام تحد هائل وهو تزايد السكان، ويحتاج تفسير لكل رجل وامرأة، مضيفا أن هناك معركة فكرية وثقافية يقودها الرئيس السيسي والحكومة المصرية بكل شجاعة.

وأضاف أن العلاقات بين الشرق والغرب ليست نظرة من جانب واحد، وإنما هي حوار وتكامل».

وأضاف ماكرون: «نقر بما عاشته الكنيسة والشهداء الذين سقطوا، أريد أن أسمعكم كيف ترون الحوار بين الديانات وما الذي يمكن أن نفعله في مجال التعليم لمرافقة كل مسيحي الشرق» ، وتابع: «قررنا أن نعقد في باريس مؤتمراً جديداً لكي نرى ما الذي سنفعله لصالح مسيحيي الشرق».

من جهته، أكد البابا تواضروس الثاني على أن هناك صلة قوية وممتدة بين الشعبين المصري والفرنسي في كل المجالات ، موضحاً أنه توجد حضارة مصرية ممتدة تجمع الشعبين المصري والفرنسي في جميع المجالات الثقافية والحضارية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لافتا إلى وجود خصوصية للحضارة الفرانكفونية المصرية كرابط ثقافي قوي بين بلدينا نجده في الثقافة والتعليم واللغة.

وتابع : «هناك في قلب باريس المسلة المصرية المشهورة وهنا على أرض مصر كان كتاب وصف مصر الذي سجله علماء فرنسيون وسار من أهم مراجع التاريخ المصري وسبقه رحلات عديدة سجلها التاريخ من رحالة فرنسيين وصفوا مشاهد الحياة المصرية الثرية الحضارية والزراعية والاجتماعية، وكل هذا ينم عن العلاقة بين بلدينا وكم من كتاب وأدباء مصريين كتبوا قصصهم وأدبهم وهم يزورون بلدكم الجميلة فرنسا».

وقال البابا تواضروس لماكرون: «عندما تتجول في شوارع القاهرة، وفي أي مكان بمصر لا تستطيع التفرقة بين مصري مسلم، ومصري مسيحي إلا فقط بأن هذا يعبد في المسجد والآخر يعبد في الكنيسة، والوحدة الوطنية هي المعيار الذي نحافظ عليه من خلال الحوار».

وأضاف: «نحتاج الحوار ومزيداً من الحوار، وعقدنا اجتماعاً بين 20 كاهنا قبطيا و20 إماما مسلما وجلسوا 3 أيام يتحاورون ويتناقشون ويسألون بعضهم البعض، وزاروا إحدى المدارس وكان منظرا غريبا أن يرى هذا المشهد الأطفال الصغار، وتقابلت مع الـ40 شخصا، وهذا الأمر صنع تقاربا شديدا، ونريد مثل هذه الأساليب من الحوار، والأمر الذي يمكن أن تساعد فيه فرنسا هو تقوية وبناء الفكر والثقافة في أذهان المدرسين، واعتقد أن فرنسا تعرف المصريين جيدا، وهذا الأمر سيكون له مردود طيب في السنوات المقبلة».

