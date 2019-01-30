عربيات ودوليات

زارت بريجيت ماكرون، قرينة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسجد محمد علي في القلعة، وذلك على هامش زيارتهما لمصر.

وبحسب بيان صحافي لوزارة الآثار المصرية ، اصطحبها في الزيارة وزير الثقافة الفرنسي والسفير الفرنسي بالقاهرة، وكان في استقبالهم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

واستغرقت الزيارة ما يقرب من ساعة، حيث زارت بريجيت ماكرون جامع وضريح محمد علي باشا، وكشك الشاي الخاص بالملك فاروق، واستمعت إلى تواشيح دينية ومديح للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله بصوت الشيخ سعيد الرفاعي، الذي كان موجودا في المنطقة وقت الزيارة.

كما تجولت في منطقة بانوراما القلعة، حيث استمتعت بمشاهدة القاهرة وآثارها الإسلامية من فوق قلعة الجبل والتقطت الصور التذكارية لها بمنطقة البانوراما وكشك الشاي. وقد زارت بريجيت ماكرون، الاثنين، منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول حيث استمعت خلالها لشرح مفصل من أشرف محيي عن تاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة ومشروع ترميم تمثال أبو الهول.

