عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق أمير إشل، إنه على الرغم من القوة العسكرية «العظيمة» لإسرائيل، «فإنها ليست قادرة على إخراج الإيرانيين من سورية».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن إشل قوله: «لا توجد قوة عسكرية قادرة على إخراجهم من سورية. روسيا الوحيدة القادرة على إخراج إيران من سورية».

وتحدث إشل، الذي كان يعمل قائدا للقوات الجوية حتى عام 2017، كعضو في مائدة مستديرة بمعهد أبحاث الأمن القومي، قائلا إنه لا يعتقد أن إسرائيل على حافة أي حرب، لكنه أضاف «أعتقد أنه يجب علينا ألا نخدع أنفسنا، يمكن للمرء أن يتطور، ورأينا ذلك مع إطلاق صاروخ على جبل الشيخ».

وكان إشل يشير إلى حادث وقع في وقت سابق من هذا الشهر أطلقت فيه قذائف من سورية على مرتفعات الجولان الشمالية المحتلة في وضح النهار. وتم إطلاق الصواريخ بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية السورية أحبطت غارة جوية إسرائيلية على مطار بجنوب دمشق.

وعلى خلفية التوترات ، وصل الممثل الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرنشين إلى إسرائيل أمس حيث اجتمعا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكان المسؤولان اجتمعا، الاثنين، مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وطالبت روسيا، الأربعاء الماضي، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ الضربات الجوية العشوائية على سورية.

إلى ذلك، اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن الأنفاق الحدودية مع لبنان هو دعاية إعلامية لصرف الأنظار عن الفساد الاقتصادي والأخلاقي في حكومته.

وأوضح شمخاني أن «اكتشاف مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت أقدام الصهاينة فضيحة كبرى للمؤسسة الأمنية الصهيونية». وكشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في تصريح صحافي امس أن «الصواريخ عالية الدقة باتت في أيدي المقاومة في لبنان وغزة للرد على أي حماقة ترتكبها إسرائيل» بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «أرنا».وأوضح شمخاني في كلمة خلال الملتقى الوطني لتقنيات الفضاء واستخداماتها المنعقد بالعاصمة الإيرانية طهران أن «اكتشاف مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت أقدام الصهاينة فضيحة كبرى للمؤسسة الأمنية الصهيونية» وتابع بأن «الإعلام الإسرائيلي يسعى لصرف أنظار الرأي العام عن الفساد الأخلاقي والاقتصادي الموجود لدى الهيئة الحاكمة في تل أبيب».

من جهة ثانية صرح شمخاني امس بأن بلاده لاتعتزم العمل على تطوير مدى صواريخها ونقلت «إرنا» عنه القول «ليس هناك ما ينقص إيران من الناحية العلمية والتنفيذية لزيادة مدى صواريخها العسكرية لكنها وإلى جانب الجهود المتواصلة لتحسين الدقة لاتعتزم استنادا لاستراتيجيتها الدفاعية تطوير مدى صواريخها» إلا أنه أكد عزم إيران المضي في «تطوير البرنامج الفضائي لتحسين نوعية حياة الشعب وزيادة القدرة التكنولوجية للبلاد»

