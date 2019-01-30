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واشنطن- الوكالات: أعلن وزير العدل الأميركي بالإنابة ماثيو ويتيكر أنّ المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في وجود تواطؤ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية في العام 2016 «شارف على الانتهاء» من تحقيقاته. وقال ويتيكر للصحافيين إنّ «تحقيق مولر شارف على الانتهاء»، وتابع «لقد تم إحاطتي في شكل كامل بشأن التحقيق وأتطلع أن يقدم المدير مولر تقريره النهائي».وأضاف «آمل أن نتمكن من الحصول على التقرير من المدير مولر في أقرب وقت ممكن».ومن المقرر أن يقدم مولر تقريره المرتقب إلى ويتيكر ما لم يتم استبداله ببيل بار، الذي رشحه ترامب لكّنه لايزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه. ويحاول مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، وفريقه منذ عام ونصف العام معرفة ما إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو في عام 2016 وحتى الآن، فإن التحقيقات التي يقودها مولر لم تستهدف مباشرةً ترامب بل أدّت إلى اتهامات متعددة وإدانات لـ34 شخصا من بينهم مستشارون مقربون من قطب العقارات الثري.

والجمعة، أوقفت السلطات الأميركية روجر ستون مستشار ترامب السابق وصديقه منذ وقت طويل ووجهت تهماً إليه في إطار التحقيق، ليكون بذلك أحد آخر المقربين من الرئيس الذين يخضعون للاستجواب في هذه القضية التي تؤرقه. وتم توجيه سبعة اتهامات لستون تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود كما أفاد مكتب مولر. واقر ستة من مساعدي ترامب حتى الآن بارتكابهم مخالفات مختلفة من بينهم مايكل كوهين محامي ترامب السابق، وبول مانافورت، الذي كان مديراً لفريق حملة ترامب ومايكل فلين، مستشار ترامب السابق للأمن القومي. وينتقد ترامب التحقيق بشكل متكرر، ويعتبر أنه «حملة مطاردة شعواء»، ويتهم مولر بأنه يعمل لخدمة للديموقراطيين.

في غضون ذلك قدم عضوان في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بجعل تقرير مولر «علنيا» وهو القانون الذي يرجح إذا تم تمريره أن يلحق إضرارا بالغة بالرئيس ترامب. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي إن ترامب شخصيا وبعض معاونيه أجروا أكثر من 100 اتصال بالروس خلال السباق الانتخابي ومن المرجح أن يحتوي تقرير مولر معلومات من شأنها أن تضيق الخناق على ترامب الذي تحاصر التحقيقات كل منظمة ترأسها تقريباً حتى قبل وصوله البيت الأبيض. وقدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك غرالسلي والديمقراطي ريتشارد بلومنتال مشروع القانون لمجلس الشيوخ الذي يقضي بإلزام وزارة العدل بتسلم نتائج التحقيقات التي يجريها المدعون خاصة بعد أسبوعين من الانتهاء منه إلى الكونغرس وقال العضوان في بيان مشترك نشرته وسائل إعلام أميركية «لا يتم تعيين مستشار خاص إلا في ظروف خطيرة نادرة للغاية تنطوي على انتهاكات جسيمة لثقة الشعب». وأضافا «لذا من حق الجمهور الذي تمت خيانته أن يطلع على الحقائق كافة». ووفقا للمشروع سيتعين على مولر أو أي مدع خاص آخر تسليم تقرير حول نتائج التحقيقات التي أجراها إلى الكونغرس «ويجب أن يكشف جميع النتائج الوقائعية والأدلة الأساسية»» على أن يتم نشر نسخة غير سرية للعامة. الى ذلك أبلغ مرشح الرئيس الأميركي وليام بار، لمنصب وزير العدل المشرعين الأميركيين في تعليقات مكتوبة نشرت الاثنين، بأنه لن يتخذ أي خطوات لإقالة مولر على نحو غير ملائم، موضحاً أن دونالد ترمب لم يبحث معه قط فحوى التحقيق الذي يجريه مولر بشأن روسيا. وفي رده على أسئلة أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ قال بار إنه بحث مع المسؤولين بوزارة العدل مسألة إعفاء نفسه من الإشراف على تحقيق مولر. كما كتب بار رداً على تساؤل للسناتور الديمقراطي، باترك ليهي: «لم يطلب الرئيس مني معرفة وجهة نظري بشأن أي جانب من جوانب التحقيق ولم يسألني عما سأفعله بشأن التحقيق».

