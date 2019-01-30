عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حضت الولايات المتحدة الجيش الفنزويلي،على القبول بانتقال «سلمي» للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية رئيساً بالوكالة لهذا البلد المضطرب.

وقال مستشار الأمن القومي، جون بولتون، للصحافيين في البيت الأبيض «ندعو أيضاً الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديمقراطي ودستوري للسلطة» مؤكدا أن «الرئيس (دونالد) ترمب كان واضحا في هذا الأمر بأن كل الخيارات متاحة على الطاولة»، رداً على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم. في سياق متصل فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

ومع فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا ودعوة العسكريين إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو بات الطوق يضيق حول مادورو فيما تستعد المعارضة بزعامة خوان غوايدو للتظاهرة اليوم.

وفي هذه الأثناء يعقد البرلمان برئاسة غوايدو (35 عاما) الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة اجتماعا وهو مصمم على دفع مادورو إلى الرحيل.

وصرح مادورو مساء الاثنين محذرا الرئيس الأميركي بعد إعلان واشنطن عن عقوبات جديدة، أن «الدماء التي قد تراق في فنزويلا ستلطخ يديك دونالد ترامب».

وأسفرت التظاهرات التي تنظمها المعارضة عن سقوط ما لايقل عن 35 قتيلا حتى الآن بحسب تعداد منظمات غير حكومية، فيما أبدى البابا فرنسيس مخاوف من حصول «حمام دم».

وتتجه أنظار العالم إلى هذا البلد الذي يعتبر من الأكثر عنفا في العالم وهو يعاني انهيار اقتصاده وبات في قلب معركة دبلوماسية دولية محتدمة.ويحظى مادورو بدعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.غير أن أصواتا متزايدة ترتفع تأييدا لخوان غوايدو، ولا سيما في أوروبا حيث أمهلت ست دول هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا، الرئيس الاشتراكي حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات وإلا فسوف تعترف بخصمه رئيسا.

