دوليه

تأهل المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا بفوزه الكبير على المضيف الإماراتي 4-0 أمس في المربع الذهبي للبطولة.ويلتقي المنتخب القطري يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية مع نظيره الياباني الذي فاز في المربع الذهبي على إيران بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم بوعلام خوخي بهدف للعنابي في الدقيقة 22 ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة 37 ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

وأكمل حسن الهيدوس ثلاثية الفريق القطري في الدقيقة 80 قبل أن يختتم البديل حامد اسماعيل التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وانهى المنتخب الإماراتي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اسماعيل أحمد بعد أن وجه ضربة بالكوع إلى سالم الهاجري في الثواني الأخيرة.

وعادل المعز علي الرقم القياسي للهداف الإيراني علي دائي بتسجيله ثمانية أهداف خلال نسخة واحدة من البطولة القارية. وكان المنتخب الإماراتي بدأ مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع نظيره البحريني في المباراة الافتتاحية ثم فاز على المنتخب الهندي العنيد 2-0 ليضمن التأهل للدور الثاني قبل مباراته الثالثة في المجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع نظيره التايلاندي.

وفي الدور الثاني للبطولة، تغلب الأبيض على منتخب قيرغيزستان العنيد 3-2 بعد التمديد لوقت إضافي قبل أن يخطف فوزا تاريخيا على نظيره الأسترالي 1-0 في دور الثمانية. وفي المقابل، أطاح العنابي بمنتخب كوريا الجنوبية وصيف حامل اللقب وذلك بالتغلب عليه في دور الثمانية بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي فاز بها على نظيره العراقي في دور الستة عشر.

وخلال مسيرته في الدور الأول، حقق المنتخب القطري ثلاثة انتصارات متتالية على لبنان 2-0 وكوريا الشمالية 6-0 والسعودية 2-0 ما يعني أن الفريق سجل في هذه البطولة 16 هدفا ولم تهتز شباكه حتى الآن.

وشارك الفريق القطري في كأس آسيا تسع مرات من قبل في أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015 وكانت أفضل نتيجة سابقة للفريق التأهل لدور الثمانية في بطولتي 2000 و2011.

ومرت أول خمس دقائق من البداية دون أي فرصة حقيقية على المرميين ولكن الأفضلية مالت لصالح العنابي القطري. وجاءت أولى ملامح الخطورة في المباراة بعد مضي 11 دقيقة عندما سدد سالم الهاجري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس الإماراتي خالد عيسى أمسك الكرة بثبات. ولم يشن الأبيض الإماراتي أي محاولة هجومية على مرمى الفريق الضيف خلال أول ربع ساعة من المباراة في ظل التنظيم الدفاعي الذي اعتمد عليه العنابي. وتقدم بوعلام خوخي بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 22 بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى خوخي الذي شق طريقه صوب منطقة الجزاء الإماراتية وسدد كرة ضعيفة مرت بغرابة شديدة من تحت أيدي خالد عيسى وسكنت الشباك. وأنقذ الحارس سعد الشيب المرمى القطري من هدف محقق في الدقيقة 26 وتصدى لضربة رأس قوية من اسماعيل الحمادي. واستمرت السيطرة الكاملة من جانب الفريق القطري على مجريات اللعب لكن دون مزيد من الخطورة على مرمى خالد عيسى. وأضاف المعز علي الهدف الثاني للفريق القطري في الدقيقة 37 عبر تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء حيث ارتطمت الكرة بالقائم ثم تهادت إلى داخل الشباك. ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي القطري بهدفين دون رد. وبدأ المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بشكل سريع بحثا عن هدف تقليص الفارق لكن دون أن ينجح في تهديد المرمى القطري في أول خمس دقائق. ودفع البرتو زاكيروني مدرب الإمارات بأولى تغييراته بنزول اسماعيل مطر بدلا من عامر عبدالرحمن ثم دفع بأحمد خليل بدلا من اسماعيل الحمادي. وأنقذ سعد الشيب مرمى منتخب قطر من هدف مؤكد في الدقيقة 52 وتصدى بأطراف أصابعه لتسديدة صاروخية أطلقها علي مبخوت من خارج منطقة الجزاء. وسيطر الأبيض الإماراتي بشكل كامل على مجريات اللعب في أول ربع ساعة من الشوط الثاني مما وضع الدفاع القطري تحت ضغط مستمر. ودفع زاكيروني بأخر تبديلاته عبر نزول محمد عبد الرحمن وخروج سيف راشد. وواصل سعد الشيب تألقه في الشوط الثاني ومنع احمد خليل من تسجيل هدف محقق للأبيض من ضربة رأس قوية في الدقيقة. 72وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة سجل حسن الهيدوس الهدف الثالث لقطر إثر هجمة مرتدة سريعة وغفلة من الدفاع الإماراتي ليسدد الهيدوس من فوق خالد عيسى إلى داخل الشباك. ودفع الإسباني فليكس سانشيز مدرب قطر بأول تغيير له عبر خروج المعز علي ونزول أحمد علاء الدين. تعرضت مساعي المنتخب الإماراتي في تقليص الفارق إلى ضربة قوية في الثواني الأخيرة بعد طرد اسماعيل أحمد عقب توجيهه ضربة بالكوع إلى سالم الهاجري. واستغل المنتخب القطري النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ونجح البديل حامد اسماعيل في تسجيل الهدف الرابع للعنابي في الوقت بدل الضائع إثر هجمة مرتدة سريعة ومشوار ماراثوني من حامد قبل أن يسدد من فوق خالد عيسى إلى داخل الشباك.

