دوليه

يدخل برشلونة الى مباراة اليوم ضد ضيفه إشبيلية وهو مهدد بشكل كبير بالتنازل عن لقب مسابقة كأس إسبانيا الذي احتكره في المواسم الأربعة الماضية، وذلك لخسارته ذهابا في الأندلس بنتيجة 0-2. ودفع برشلونة الأربعاء الماضي ثمن قرار مدربه إرنستو فالفيردي باراحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يسافر حتى مع الفريق الى الأندلس، ما لعب دورا في الخسارة الأولى لفريقه أمام إشبيلية في آخر 12 مواجهة بينهما ضمن جميع المسابقات، وتحديدا منذ 3 أكتوبر 2015 (2-1 في الدوري).

وبعد أن خاض أيضا نصف الساعة الأخير من مباراة عطلة نهاية الأسبوع الماضي ضد ليغانيس حيث اضطر فالفيردي الى اشراكه بسبب تعادل فريقه فكان عند حسن ظن مدربه بتمريره كرة هدف التقدم وتسجيله هدف تأكيد الفوز 3-1، عاد ميسي الأحد الى التشكيلة الأساسية في دربي كاتالونيا ضد جيرونا وسجل الهدف الثاني (2-0).

وجاء غياب النجم الأرجنتيني البالغ 31 عاما عن لقاء الذهاب ضد إشبيلية «بقرار اعتمد على معايير المدرب، الشخص الذي يعرف لاعبيه أكثر من أي شخص آخر» بحسب ما أشار فالفيردي، مضيفا «علي أن أتخذ قرارات من هذا النوع لأن أحدا لا يملك المعطيات المتعلقة بلاعبي فريقي». وشدد «أنا أقوم بما هو أفضل للاعبي، لفريقي والنادي». وشهدت مباراة الذهاب مشاركة المهاجم الغاني كيفن برينس بواتنغ أساسيا رغم أنه خاض تمرينا واحدا مع زملائه الجدد بعد انتقاله الى النادي الكاتالوني على سبيل الاعارة من ساسوولو الإيطالي.

وعلق فالفيردي على مشاركة الغاني بالقول «أقر بأن الوضع كان صعبا عليه لأنه وصل للتو الى هنا، لكني اعتقدت أنه أفضل قرار يمكن اتخاذه من أجل الفريق».ومن المؤكد أن فالفيردي الذي أكد الأحد بعد الفوز على جيرونا بصعوبة أنه «بطبيعة الحال، هدفنا هو أن نتأهل الى نصف النهائي»، لن يخاطر هذه المرة بتشكيلته أو بابقاء ميسي على مقاعد البدلاء. ويحتاج بطل ومتصدر الدوري الى الفوز على ضيفه الأندلسي بفارق ثلاثة أهداف وإلا سيتنازل عن اللقب وسيفشل في الوصول الى نصف النهائي على أقل تقدير للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010 حين انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد إشبيلية بالذات (1-2 في كامب نو و1-0 في الأندلس)، قبل أن ينجح بعدها في الوصول النهائي مرتين ونصف النهائي مرة واحدة والفوز باللقب خمس مرات.

