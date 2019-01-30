دوليه

اسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا التي سحبت أول من أمس عن مواجهة مبكرة بين تشلسي حامل اللقب ومان يونايتد الوصيف.

وستكون هذه المواجهة، الوحيدة المهمة التي تجمع بين ناديين من الدرجة الممتازة، عبارة عن أعادة لنهائي الموسم الماضي الذي فاز فيه تشلسي بهدف وحيد لنجمه البلجيكي إدين هازار من ركلة جزاء.

وتأهل يونايتد الى ثمن النهائي بفوزه على أرسنال 3-1، هو الفوز الثامن تواليا في 8 مباريات في مختلف المسابقات بقيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق النروجي أولي غونار سولسكاير، فيما بلغ تشلسي الدور ذاته على حساب شيفيلد ونزداي (3-0). وسينتظر مانشستر سيتي بطل الدوري المباراة المعادة في الدور الرابع بين ميدلزبره من الدرجة الأولى (الثانية عمليا) ونيوبورت كاونتي من الثالثة لمعرفة خصمه في ثمن النهائي. وهنا قرعة الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته من 15 الى 18 فبراير:

بريستول (اولى) مع شروزبره (ثانية) أو وولفرهامبتون ويمبلدون (ثانية) مع ميلوول (اولى)، دونكاستر (ثانية) مع كريستال بالاس، ميدلزبره (اولى) أو نيوبورت (ثالثة) مع مانشستر سيتي، تشلسي مع مان يونايتد، سوانسي (أولى) مع بارنيت (هاو) أو برنتفورد (أولى)، بورتسموث (ثانية) أو كوينز بارك رينجرز (أولى) مع واتفورد. برايتون أو وست هام مع دربي كاونتي (أولى).

