دوليه

سيكون يوفنتوس، بطل المواسم الأربعة الماضية، أمام مهمة صعبة في برغامو حين يحل اليوم ضيفا على أتالانتا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا. وعلى «ستاديو أتسوري ديتاليا»، سيكون على يوفنتوس تقديم أفضل ما لديه من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه وتجاوز عقبة مضيفه أتالانتا الذي أكد الأحد مرة أخرى أنه منافس لا يستهان به، وذلك بعودته من بعيد وتحويله تخلفه أمام ضيفه روما بثلاثية نظيفة الى تعادل 3-3 بفضل هدف في الدقائق العشرين الأخير للكولومبي دوفان زاباتا الذي رفع رصيده الى 15 هدفا.

وفرض فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني التعادل الثاني هذا الموسم على روما (3-3 ذهابا)، علما بأنه تعادل أيضا مع ميلان (2-2) ويوفنتوس بالذات (2-2) وفاز على إنتر (4-1).

ويتوجب على يوفنتوس أن يظهر بمستوى مختلف لمباراة الأحد ضد لاتسيو (2-1) إذا ما أراد تجنب الخروج من ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، إذ عانى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الأمرين في الملعب الأولمبي وكان فريق طريقه لتلقي هزيمته الأولى لو لم ينقذه البديل البرتغالي جواو كانسيلو بادراكه التعادل بعد دقائق معدودة على دخوله، ثم انتزاع ركلة جزاء في الثواني القاتلة سجل منها مواطنه كريستيانو رونالدو هدف الفوز. وعكس تصريح أليغري تماما المستوى الذي ظهر به فريقه الأحد، بالقول ساخرا «قد يكون خطأ رجل التجهيزات، لقد أعطانا 10 قمصان بألوان مختلفة لأننا لم ننجح في تمرير الكرة لبعضنا البعض». أما القائد جورجيو كييليني الذي دخل في الشوط الأول بعد اصابة ليوناردو بونوتشي، فاعتبر أنه «في الدقائق الستين الأولى، كنا أسوأ يوفنتوس لهذا الموسم. لكن الأمر اختلف بعد تخلفنا بهدف (سجله لاعب يوفنتوس الألماني إيمري جان بالخطأ)، لكنا استعدنا الحافز للفوز بالمباراة».

ورأى «نملك اللاعبين الذين بإمكانهم صنع الفارق. (الحارس البولندي فويسييتش) تشيسني أبقانا في أجواء المباراة، وكنا مميتين في النهاية». ويلعب اليوم ايضا فيورنتينا مع روما.

