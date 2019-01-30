دوليه

أقال نادي بولونيا الإيطالي أول من امس المدرب فيليبو إنزاغي وتعيين الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بدلا منه.ولم ترق الخسارة القاسية التي تعرض لها بولونيا الأحد على ملعبه أمام فروزينوني صاحب المركز قبل الأخير 0-4 لمالك النادي، الكندي جوي سابوتو. ولم يحقق بولونيا بقيادة إنزاغي (45 عاما) سوى فوزين على روما واودينيزي في سبتمبر، وهو يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة أمام فروزينوني وبفارق نقطة واحدة عنه. وشكر بولونيا اينزاغي، المدرب السابق لميلان، على «العمل الذي قام به إنزاغي ومهنية» منذ قدومه في يونيو 2018. وأضاف النادي ان المدرب السابق لبولونيا ميهايلوفيتش وقع عقدا حتى 30 يونيو، مع خيار التمديد له لموسم 2019-2020. وبدأ ميهايلوفيتش (49 عاما) مسيرته التدريبية مساعدا لمدب المنتخب الإيطالي حاليا روبرتو مانشيني، في انتر عام 2006، ثم تولى الإشراف على بولونيا في موسم 2008-2009. وكان مدرب منتخب صربيا السابق اقيل من تدريب سبورتينغ البرتغالي في يونيو الماضي بعد سبعة أيام فقط من العمل معه، لكنه يملك تجربة واسعة في إيطاليا حيث أشرف على اندية فيورنتينا وكاتانيا وسمبدوريا وميلان وتورينو.

